Зеленський зізнався, що постарів через війну

Глава держави розповів, якими він користується способами, щоби вижити

Зеленський дав інтерв'ю / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що постарів за час війни. А для виживання йому потрібне почуття гумору.

Про це він розповів у інтерв'ю виданню Time.

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На питання, як він змінився з моменту вторгнення, Зеленський відповідає, що "постарів".

"Думками, морально. Ну як, морально я абсолютно бадьорий. Постарів з точки зору непотрібної мудрості, якої я ніколи й не хотів. Це мудрість пов’язана з кількістю загиблих і ті тортури, які російські військові показували. Мені така мудрість… Я чесно кажучи, ніколи не прагнув мати ці знання", – поділився глава держави.

За його словами, почуття гумору він не втратив.

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"Ні, звичайно! Це неможливо. Цього просто не можна допустити. Це для виживання і потрібне. Інакше всі навколо будуть у настрої пригніченому. А щоб перемагати настрій пригнічений не підходить. А настрій має бути – переможців. І як би складно не було – мета саме така. Мета – точно не програти. Так що неможна бути в настрої слабкості та паніки. Треба бути зібраним, а зібраність вона в усьому – у настрої, у підході, у словах", – каже він.

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