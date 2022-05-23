Зеленський розповів у Давосі, як планує відновлювати Україну після війни

Президент заявив про створення нової історичної моделі

Володимир Зеленський виступив в Давосі. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Володимир Зеленський анонсував нову історичну модель відновлення України. Він запросив країни та компанії взяти у ньому участь, оскільки обсяг роботи в Україні колосальний.

Про це Зеленський заявив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

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Модель така, що кожна країна, компанія або місто-партнер має змогу взяти шефство над тим чи іншим містом або галуззю.

Зеленський також запросив усі компанії, що вийшли з російського ринку, увійти на український.

"Ви отримаєте доступ до 40 млн українських споживачів та до ринку Європи. Ваші позиції та бренди реально посиляться лише завдяки тому, що ви стоїте на захисті свободи", – заявив президент.

Декілька країн уже обрали міста для допомоги

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Сербія допоможе відбудувати українські міста. Це пообіцяв президент Александар Вучич.

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Нам погодилися допомогти:

Данія (Миколаїв та область),

Велика Британія (Київ та область),

Швеція (Миколаїв та область),

Естонія (Житомир та область),

Японія,

Італія,

Латвія,

Литва.

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