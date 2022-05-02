Зеленський: Росія блокує українські порти і хоче спричинити світову кризу

Україна хоче розблокувати шляхи експорту продукції в країни Європи

Зеленський заявив, що Росія блокує українські морські порти. / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія повністю контролює Чорне море та блокує експорт української продукції. Таким чином Москва прагне спричинити харчову кризу у світі.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю у програмі 60 Мinutes австралійського телеканалу Nine Network.

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За словами Зеленського, Київ хоче вирішити це питання, щоб уникнути ще однієї світової кризи.

"Заблоковані порти для експорту нашої харчової продукції, сьогодні це велика трагедія щодо харчової безпеки Європи і всього світу. Росія контролює Чорне море. Ми хочемо розблокувати ці шляхи і не дати Росії спричинити іншу кризу. Бо після енергетичної кризи 100% у нас буде харчова криза, якщо ми не зможемо доставити наші врожаї до портів європейських країн", – сказав президент.

Він переконаний, що Росія це прекрасно розуміє і навмисно намагається спричинити харчову кризу.

"У цьому і цинізм цієї ситуації. Вони хочуть повністю заблокувати економіку для нашої держави", – додав Зеленський.

Україна закрила морські порти в окупованих містах

Міністерство інфраструктури України повідомило про закриття морських портів Бердянська, Маріуполя, Скадовська та Херсона. Такі обмеження діятимуть до деокупації цих територій від росіян.

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Рішення ухвалили через неможливість обслуговувати судна та пасажирів, проводити вантажні, транспортні та інші пов'язані з цим види господарської діяльності.

Крім того, через російське вторгнення Україна не може гарантувати потрібний рівень безпеки судноплавства та забезпечувати охорону навколишнього природного середовища.

"Ми неодмінно поновимо роботу зазначених морських портів після перемоги України над російським окупантом", – повідомили у Мінінфраструктури.

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