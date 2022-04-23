Зеленський: Я не боюся зустрічі з Путіним, я не маю на це права

Зупинити війну має той, хто її почав

Зеленський готовий до переговорів, Путін їх відкидає / Колаж "Сьогодні"

Зупинити війну, розв'язану 24 лютого Росією в Україні може тільки той, хто її почав. Про це заявив лідер України під час прес-конференції для українських та західних ЗМІ у Києві на станції метро, яку транслював канал "Україна 24".

Переговори

"Я наполягав із самого початку на переговорах з лідером Російської Федерації, бо вважають, що будь-які формати через посередників або передавати будь-яку інформацію через дружні країни – я вважаю, не дасть потрібного результату. Я вважаю, цю війну може зупинити той, хто її розпочала ", – заявив Зеленський.

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"Щодо переговорів з президентом Росії, я хочу закінчити цю війну. Є дипломатичний шлях, шлях військовий. Тому будь-яка здорова людина завжди обирає дипломатичний шлях, бо знаю, навіть якщо це складно, це може зупинити ті втрати, тисячі, десятки тисяч, а з такими сусідами, сотні тисяч, навіть мільйона жертв може бути. Цього не хочеться, і будь-який лідер, хотів би він це особисто чи не хотів, не має права скасовувати до останнього дипломатичний крок", – сказав лідер України.

Порушив також президент питання своєї особистої безпеки на таких переговорах, якщо вони будуть можливі.

"Щодо замахів, я не дуже боюся, боїться моя охорона та моя сім'я. Я не маю на це право (боятися – Ред.) ", – наголосив наш лідер.

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