Країна
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🎬 Канни 2022 🔥 Герої Сьогодні ⚔ Донбас у вогні ⚠ Бензинова криза
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Зеленський жорстко відповів Кіссинджеру за російський Крим

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
26 травня, 00:15
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У світі ще не всі зрозуміли, що потрібно рахуватися з такою країною, як Україна
Кіссинджер довго будуть згадувати недолугу пропозицію / Колаж "Сьогодні"
Кіссинджер довго будуть згадувати недолугу пропозицію / Колаж "Сьогодні"

Світ виявився не готовим до української сміливості. До сміливості українців, які не поступаються Росії та продовжують захищати нашу державу. Не тому, що всі ці люди, хто сумнівався, однаково помилялися, коли оцінювали потенціал нашої держави. А тому, що багато хто з них і оцінювати не починав. Багатьом з них просто не хотілося брати до уваги Україну, хоча рахувалися з позицією РФ.

Про це президента України заявив у традиційному вечірньому зверненні до нації, передає Офіс президента.

Реклама

Інтереси Росії

"Хоч би що робила російська держава, знаходиться хтось, хто каже: давайте врахуємо її інтереси. Цьогоріч у Давосі це знову прозвучало. Попри тисячі російських ракет, які вдарили по Україні. Попри десятки тисяч убитих українців. Попри Бучу й Маріуполь тощо. Попри зруйновані міста. І попри побудовані російською державою "фільтраційні табори", у яких убивають, катують, ґвалтують і принижують, як на конвеєрі. Росія зробила це все у Європі.

Але все одно в Давосі з глибокого минулого виринає, наприклад, пан Кіссинджер і говорить, що нібито треба віддати Росії шматок України. Щоб нібито не було відчуження Росії від Європи.

Таке враження, що в пана Кіссинджера на календарі не 2022 рік, а 1938-й, і він думав, що говорить з аудиторією не в Давосі, а в тодішньому Мюнхені. До речі, в реальному 1938 році, коли родина пана Кіссинджера рятувалася з нацистської Німеччини, йому було 15 років, і він все чудово розумів. І від нього тоді не чули, що треба нібито адаптуватися до нацистів замість того, щоб рятуватися від них чи боротися з ними.

Реклама

Почали з'являтися й симптоматичні редакційні статті в деяких західних ЗМІ про те, що нібито Україна повинна прийняти так звані важкі компроміси, віддавши територію в обмін на мир. Можливо, у New York Times у 1938 році теж писали щось подібне. Але зараз, нагадую, все ж 2022 рік", – прокоментував скандальні заяви лідер України.

Міжнародні майданчики

"Тому я й приділяю таку увагу міжнародним майданчикам, зверненням до парламентарів, до парламентів, до народів інших країн, спілкуванню з експертною спільнотою, з журналістами, зі студентами. Ми повинні зробити все можливе, щоб у світі з'явилася стійка звичка – брати до уваги Україну. Щоб інтереси українців не перекривалися інтересами тих, хто поспішає на чергове побачення до диктатора. Ось заради чого у мене в графіку завжди багато саме міжнародного спілкування. Вчора й сьогодні – Давос. Завтра – парламент Латвії. Післязавтра – Стенфорд та Індонезія. Далі – так само активно", – відкрив свої плани на найближчі дня президент.

Діалог з Австрією

"Говорив з канцлером Австрії Негаммером. Поінформував його про ситуацію на Донбасі та в інших районах бойових дій. Подякував за підтримку. Домовилися, що Австрія візьме на лікування наших важкопоранених військових. Доволі предметно обговорили з паном канцлером взаємодію у європейській інтеграції України", – зазначив Зеленський.

Реклама

"Сьогодні також говорив з Президентом Ліберії. Головна тема розмови – це протидія продовольчій кризі, яку спровокувала Російська Федерація. Подякував за підтримку нашого суверенітету й територіальної цілісності, зокрема на майданчику ООН", – сказав президент.

Ситуація на фронті

"Збройні Сили України, наша розвідка та всі, хто захищає державу, протистоять надзвичайно жорсткому наступу російських військ на сході. Подекуди ворог сильно переважає – технікою, кількістю солдатів. Російська влада ухвалила показове рішення – вони дозволили брати на контрактну службу людей старшого віку. Тобто молодих їм уже не вистачає, але бажання воювати все ж таки зберігається.

Ще потрібен час, щоб відбити у них це бажання. Ще потрібна допомога партнерів, передусім зброєю для України. Повна допомога! Без винятків, без обмежень. Достатня, щоб перемогти. Ось про що говорять ті, хто справді цінує людей", – сказав Зеленський.

Нагородження

"Підписав сьогодні указ про нагородження наших героїв. 144 військовослужбовці Збройних Сил України відзначені державними нагородами, з них 17 – посмертно.

І, звичайно, хочу привітати звʼязківців з їхнім професійним днем – Днем Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. Своїм указом присвоїв військове звання бригадного генерала трьом полковникам Держспецзвʼязку", – сказав президент.

Обстановка

Закінчилась 91-а доба протистояння України російському військовому вторгненню. Основні зусилля противник зосереджує на поразці угруповання Об'єднаних сил та спробах встановлення повного контролю над територіями Донецької та Луганської областей, повідомляється у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес закликав Росію дозволити Україні експортувати своє зерно, щоб допомогти країнам, де його нестача може спровокувати голод.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Деталі
💵 допомога під час війни
Ще більше пільг
Доля героїв "Азовсталі"
Деталі евакуації
Хроніка обстрілів
Деталі
💙💛 Українці за кордоном
Як вижити?
🏠 Новини про нерухомість
Новини нерухомості в Україні
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
❤️ "Разом нас багато"
Нас не подолати
Кулінарний майстер-клас
Що приготувати?
⚽ Український фан-сектор
Вболівай за своїх!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:40 25 травня
1
Особовий склад 29450
Особовий склад
2
Літаки 206
Літаки
3
Гелікоптери 170
Гелікоптери
4
Танки 1305
Танки
5
ББМ 3213
ББМ
6
Артилерія 606
Артилерія
7
Засоби ППО 93
Засоби ППО
8
РСЗВ 201
РСЗВ
9
БПЛА 491
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2218
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Молодий ас… Капітан Єгор Середюк – військовий льотчик, командир авіаційної ланки. У березні за особисту мужність і героїзм був нагороджений орденом Богдана Хмельницького. Загинув біля міста Ізюм на Харківщині, виконуючи бойове завдання. Йому було лише 26... Герой України. Посмертно.

Історія героя
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
Грошове питання
Що буде із цінами на бензин
Чесний прогноз
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

29781.5

Binance Coin (BNB)

327.89

Dogecoin (DOGE)

0.08

Litecoin (LTC)

68.67

Theta (THETA)

1.24

Чемпіонський бій Усика
Олександр Усик
Олександр Усик
23 лип.
12:35
Ентоні Джошуа
Ентоні Джошуа

35

Вік

32

191

Зріст

198

198

Розмах рук

208

100.3

Вага

108.6

19

Перемоги

24

68.4%

% нокаутів

91.7%

ТОП-5 в Україні
Найпопулярніші сфери
Транспорт та логістика

Транспорт та логістика

ІТ та інтернет

ІТ та інтернет

Будівництво

Будівництво

Робочий персонал

Робочий персонал

Продажі

Продажі

Які професії затребувані
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
39,00
-
50,00
55,00
-
-
48,90
-
-
-
-
54,99
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
50,99
56,99
-
-
50,00
55,00
-
Просвіщайся
Мова грошей
Воєнні ОВДП – це різновид облігацій. Мало чим відрізняються від звичайних цінних паперів. Придбавши їх, ви підтримуєте ЗСУ та нашу економіку у воєнний час, а приємним бонусом отримуєте до 11,5% річних.
Happy Birthday 🥳
Зіркові іменинники
24 травня Руслана, 49 років
24 травня Руслана, 49 років
26 травня Ленні Кравіц, 58 років
26 травня Ленні Кравіц, 58 років
26 травня Хелен Бонем Картер, 56 років
26 травня Хелен Бонем Картер, 56 років
28 травня Кайлі Міноуг, 54 роки
28 травня Кайлі Міноуг, 54 роки
31 травня Колін Фаррелл, 46 років
31 травня Колін Фаррелл, 46 років
1 /2
Найкращі боксери світу
ТОП-10 незалежно від ваги
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадій Головкін Геннадій Головкін Геннадій Головкін
41 - 1 - 1
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Олександр Усик Олександр Усик Олександр Усик
19 - 0 - 0
6
Еррол Спенс Еррол Спенс Еррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс
28 - 1 - 0
9
Каллум Сміт Каллум Сміт Каллум Сміт
28 - 1 - 0
10
Йорденіс Угас Йорденіс Угас Йорденіс Угас
27 - 4 - 0
Опитування
Must Know
Штрафи для пішоходів та велосипедистів

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн
HOT News
Pink Floyd з Україною!
Створили одяг з українською символікою

Гроші від продажу підуть на допомогу українцям

Instagram тижня
62-річний німець, який носить спідниці та підбори
Підписатися
Дивитися фото
Зберегти у закладинки
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.18

Тренд на вишиванку
Кожен повинен мати в гардеробі
У червоних відтінках

У червоних відтінках

У національному стилі

У національному стилі

У чорних відтінках

У чорних відтінках

Де придбати?
Мust Have червня
Рожева панама
Де придбати?

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти