Земля під ногами горить. У Маріуполі партизани спалили окупантам техніку

У Маріуполі місто не прийняло окупацію, почався партизанський опір

У Маріуполі партизани знищили ворожу техніку / Фото: Колаж: Сьогодні

У Маріуполі українські партизани спалили п'ять машин МНС РФ, а напередодні дня Росії зарізали російського рятувальника. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він зазначив, що місто не прийняло російську окупацію і раніше пасивний опір із саботажу перейшов уже в активну фазу.

"9 червня на Таганрозькому шосе на стоянці техніки МНС росії раптом згоріло два тягачі і три великі причепи до вантажівок. Причину названо – підпал. 11 червня напередодні святкування дна росії в натовпі за гуманітаркою біля "Метро" невідомий вдарив ножем у спину працівника МНС, поранення виявилося смертельним", – розповів чиновник.

Ситуація у Маріуполі

В окупованому Маріуполі щоденний побут людей повністю перейшов на вулиці. Там влаштували кухні та зони відпочинку. До того ж люди досі шукають рідних, а загиблих ховають прямо у дворах.

Також у місті серйозні проблеми з електрикою, про які не розповідають пропагандистські російські ЗМІ. Жителям дозволено вмикати не більше однієї лампочки у квартирі, і все. Холодильник, кондиціонер, пральна машина, навіть головний друг пропаганди – під забороною.

Попри прибрані всередині міста блокпости, контроль за виїздом у бік Запорізької області посилився. Всі стежки не просто переорані. Окупанти частково мінують, частково встановлюють нові блокпости.