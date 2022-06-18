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Жданов повідомив обнадійливі новини щодо ситуації на фронті

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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18 червня, 11:21
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На всіх напрямках йдуть запеклі позиційні бої, але фронт не рухається
Військовий експерт Олег Жданов розповів про ситуацію на фронті
Військовий експерт Олег Жданов розповів про ситуацію на фронті / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові за тиждень змогли стабілізувати ситуацію на Луганському напрямку, наступ практично скрізь зупинено. Про це військовий експерт Олег Жданов розповів в ефірі проєкту FREEDOM на YouTube-каналі "Україна 24".

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Ситуація на фронті

"Говорячи про ситуацію на фронтах, ми змогли до кінця тижня стабілізувати Луганський напрямок. І попри те, що ще вчора РФ намагалася наступати на дев'яти напрямках лише на Луганщині, на сьогодні наступ фактично скрізь зупинено. Йдуть запеклі позиційні бої, але фронт не рухається. Ще треба відзначити Херсонський напрямок. Там, навпаки, ми намагаємося проводити контрнаступальні дії і в принципі успішно", – розповів експерт.

За його словами, українські військові поступово просуваються та розширюють плацдарми Херсона. На таких напрямках, як Харківський, Криворізький, Запорізький – йдуть позиційні бої та обмін артилерійськими ударами.

Також він зазначив, що є вогневий контроль над підходами до острова Зміїний, і на сьогодні утримання гарнізону там стає безглуздим.

Телеведучий Олексій Бурлаков повідомив каналу "Україна 4.5.0." про втрати ворога станом на 18 червня.

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