"Тисну руку, обіймаю" – Порошенко потролив Путіна цитатою-мемом

Досить оригінальне вітання з нагоди надання Україні кандидатства на вступ до Європейського Союзу зробив п’ятий президент України Петро Порошенко. Він резюмував, що міжнародному злочинцю Володимиру Путіну не вдалося всіх переграти, а на Україну чекає членство в НАТО.
Відповідний ролик Порошенко виклав на своїй сторінці у Фейсбуці .
Заява
"Ну що, Путін, знову всіх переграв? Україна – кандидат у члени Європейського Союзу! Як каже Маршак: "Що не робить дурень, все він робить не так". Чекаємо на членство в НАТО. Тисну руку, обіймаю", – сказав Петро Олексійович.
Нагадаємо, фраза "Тисну руку, обіймаю" є на плівці телефонної розмови між двома чоловіками, яка з'явилася в мережі влітку минулого року. Голос одного співрозмовника схожий на голос президента Росії Володимира Путіна. Голос другого – на голос тоді ще президента України Петра Порошенка. Саме голос схожий на Петра Олексійовича вимовив фразу: "Тисну руку, обіймаю".
Імовірно, ця розмова відбулася 30 квітня 2015 року. Через два місяці після кільця в Дебальцевому, коли армія Росії розстріляла українських військових, хоча Москва гарантувала "коридор".
У команді Порошенка запис назвали сфабрикованим.
Вступ до ЄС
- Президент України Володимир Зеленський підтвердив здобуття Україною статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.
- Країни Європейського Союзу сьогодні, 23 червня, надали Україні статус кандидата на вступ до ЄС. До цього на зустрічі послів ЄС 20 червня ніхто не заперечував цього кроку.
- Україна офіційно подала заявку на членство в ЄС 28 лютого 2022 року. На день раніше деякі глави європейських країн висловилися за інтеграцію з Україною.
- Грузії такого статусу не надали через пробуксування реформ. У Тбілісі не знайшли нічого кращого, як звинуватити українських політиків у тому, що вони пролобіювали негативний результат їхньої країни.