"Тисну руку, обіймаю" – Порошенко потролив Путіна цитатою-мемом

П'ятий президент оригінально відповів на надання Україні кандидатства до ЄС

Порошенко: "Що не робить дурень, все він робить не так" / Колаж "Сьогодні"

Досить оригінальне вітання з нагоди надання Україні кандидатства на вступ до Європейського Союзу зробив п’ятий президент України Петро Порошенко. Він резюмував, що міжнародному злочинцю Володимиру Путіну не вдалося всіх переграти, а на Україну чекає членство в НАТО.

Відповідний ролик Порошенко виклав на своїй сторінці у Фейсбуці .

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"Ну що, Путін, знову всіх переграв? Україна – кандидат у члени Європейського Союзу! Як каже Маршак: "Що не робить дурень, все він робить не так". Чекаємо на членство в НАТО. Тисну руку, обіймаю", – сказав Петро Олексійович.

Нагадаємо, фраза "Тисну руку, обіймаю" є на плівці телефонної розмови між двома чоловіками, яка з'явилася в мережі влітку минулого року. Голос одного співрозмовника схожий на голос президента Росії Володимира Путіна. Голос другого – на голос тоді ще президента України Петра Порошенка. Саме голос схожий на Петра Олексійовича вимовив фразу: "Тисну руку, обіймаю".

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Імовірно, ця розмова відбулася 30 квітня 2015 року. Через два місяці після кільця в Дебальцевому, коли армія Росії розстріляла українських військових, хоча Москва гарантувала "коридор".

У команді Порошенка запис назвали сфабрикованим.

Вступ до ЄС