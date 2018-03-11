Александр Рыбак вновь отправится на Евровидение

Победитель в конкурсе 2009 года выступит с песней That's How You Write Song

Победитель Евровидения-2009 Александр Рыбак вновь представит Норвегию на конкурсе. Об этом сообщается на официальном сайте "Евровидения-2018".

Рыбак будет представлять Норвегию в Лиссабоне с песней That's How You Write Song, отмечено в сообщении.

Ранее певец заявил о намерение вновь отправится на песенный конкурс.

Напомним, в 2009 году певец выиграл финал конкурса с песней "Fairytale", которая является самой просматриваемой песней-победителем конкурса Евровидения на Youtube, с более чем 100 миллионами просмотров.

Как сообщалось, по итогам оценок жюри и зрительского голосования, Украину на Евровидении-2018 в мае в Лиссабоне будет представлять MELOVIN с песней "Under The Ladder".

В 2015 году MELOVIN стал победителем вокального шоу "Х-Фактор 6". Спустя два года MELOVIN участвовал в Нацотборе на конкурс Евровидение-2017 с англоязычной песней "WONDER". Он занял третье место, получив рекордное количество зрительских голосов – больше 60 000.

За победу в финале Нацотбора также боролись – KADNAY, TAYANNA, The Erised, LAUD, VILNA.

Ранее букмекеры назвали тройку вероятных победителей конкурса 2018 года. Их прогноз показывает, что победу в конкурсе одержит Элина Нечаева из Эстонии с песней "La Forza". Второе место пророчат Болгарии. Третью позицию, по мнению букмекеров, займет Миколас Джозеф из Чехии с песней "Lie to Me".