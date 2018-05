Королевская семья показала маршрут, по которому проедут принц Гарри и Меган Маркл

Долгожданная свадьба принца Гарри и Меган Маркл, в честь праздника которых выпустили мороженое, начнется уже завтра утром, а пока в Виндзоре идут последние приготовления к торжеству, передает телеканал "112 Украина".

Мероприятие в Виндзорском замке начнется с обмена клятвами верности в часовне святого Георгия ровно в 12:00. Церемонию бракосочетания проведет архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.

As preparations for the Wedding of Prince Harry and Ms. Meghan Markle continue in Windsor, join us for a look at the route the newlyweds will take in a Carriage Procession following the Wedding Ceremony.#RoyalWedding pic.twitter.com/YnFQVhxxti