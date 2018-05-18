Королевская семья показала маршрут, по которому проедут принц Гарри и Меган Маркл

Церемония бракосочетания состоится 19 мая в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке

Долгожданная свадьба принца Гарри и Меган Маркл, в честь праздника которых выпустили мороженое, начнется уже завтра утром, а пока в Виндзоре идут последние приготовления к торжеству, передает телеканал "112 Украина".

Мероприятие в Виндзорском замке начнется с обмена клятвами верности в часовне святого Георгия ровно в 12:00. Церемонию бракосочетания проведет архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.

As preparations for the Wedding of Prince Harry and Ms. Meghan Markle continue in Windsor, join us for a look at the route the newlyweds will take in a Carriage Procession following the Wedding Ceremony.#RoyalWedding pic.twitter.com/YnFQVhxxti — The Royal Family (@RoyalFamily) 18 мая 2018 г.

После венчания (около 13:00), пара прокатится в карете по улицам Виндзора. Королевская семья в Twitter опубликовала маршрут, по которому проедутся молодожены.

Напомним, уже в эту субботу, 19 мая, состоится одно из самых ожидаемых событий – свадьба принца Гарри и Меган Маркл.

Право трансляции торжественного события получили некоторые британские телеканалы. А именно – NBC, ABC, BBC, CBS и PBS. Церемонию можно будет посмотреть на каналах телекомпаний на YouTube.

Кроме этого, трансляцию свадьбы можно будет посмотреть на сайте The New York Times и на официальной страничке издания в Facebook. Сама трансляция начнется 19 мая в 14:00 по киевскому времени.

Ранее мы сообщали, отец Меган Маркл признался, почему не приедет на свадьбу дочери.