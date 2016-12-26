Элтон Джон о смерти Джорджа Майкла: Я глубоко шокирован
Певец сорбит об утрате своего друга и коллеги по музыкальному цеху и выразил соболезнование его семье
Британский певец Элтон Джон прокомментировал смерть своего друга легендарного певца Джорджа Майкла, и выразил соболезнование его семье. Об этом он написал в Instagram.
Стоит отметить, что долго время артисты находились в соре и только в 2011 году они помирились и стали нормально общаться.
"Я глубоко шокирован. Я потерял любимого друга – самую добрую и щедрую душу и блестящего артиста. Мое сердце с его семьей, друзьями и всеми фанатами", — написал Элтон Джон.
Напомним, вчера скончался известный певец Джордж Майкл. Артист ушел из жизни в возрасте 53 лет. На данный момент причина смерти остается неизвестной. По словам полиции, "подозрительных обстоятельств" нет.
В свою очередь в СМИ считают, что легендарный британский певец Джордж Майкл мог скончаться от сердечной недостаточности. Как заявил изданию менеджер певца Майкл Липпман, в рождественское утро воскресенья ему позвонили и сообщили, что обнаружили Майкла "мирно лежащим в постели". Насильственная смерть певца исключена.
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