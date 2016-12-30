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Известному российскому актеру запретили въезд в Украину http://www.segodnya.ua/img/article/7846/89_main.1483097831.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7846/89_tn.1483097831.jpg Шоу-бизнес Ян Цапник объявлен персоной нон грата сроком на пять лет

Известному российскому актеру запретили въезд в Украину

Сегодня, 13:37

Ян Цапник объявлен персоной нон грата сроком на пять лет

Ян Цапник. Фото: kino-teatr.ru
Ян Цапник. Фото: kino-teatr.ru

Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину известному российскому актеру Яну Цапнику сроком на пять лет. Об этом говорится в соответствующем сообщении СБУ в ответ на запрос председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Артеменко.

"29 декабря 2016 г. гражданину Российской Федерации Цапнику Яну Юрьевичу вынесено постановление о запрете въезда в Украину сроком на пять лет и проинформировано Министерство культуры Украины для внесения его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности", – говорится в сообщении СБУ.

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Напомним, что ранее въезд в Украину также закрыли российскому рэперу L'one.
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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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