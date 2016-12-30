Известному российскому актеру запретили въезд в Украину

Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину известному российскому актеру Яну Цапнику сроком на пять лет. Об этом говорится в соответствующем сообщении СБУ в ответ на запрос председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Артеменко.

"29 декабря 2016 г. гражданину Российской Федерации Цапнику Яну Юрьевичу вынесено постановление о запрете въезда в Украину сроком на пять лет и проинформировано Министерство культуры Украины для внесения его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности", – говорится в сообщении СБУ.

Напомним, что ранее въезд в Украину также закрыли российскому рэперу L'one.