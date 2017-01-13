"Ла-Ла Ленд" и "Дэдпул" номинированы на премию Гильдии режиссеров США

Гильдия режиссеров США объявила номинантов на свою премию в области полнометражного кино, передает Deadline.

По данным издания, на DGA Awards претендуют Дэмьен Шазелл ("Ла-Ла Ленд"), Барри Дженкинс ("Лунный свет"), Кеннет Лонерган ("Манчестер у моря"), Дени Вильнев ("Прибытие") и Гарт Дэвис ("Лев").

Примечательно, что все перечисленные режиссеры номинированы в этой категории впервые.

Кроме того, Дэвис также попал в категорию "Лучший режиссерский дебют в полнометражном кино". Таким образом, за один и тот же фильм режиссер может получить две награды, что повышает его шансы в гонке за получение "Оскара".

Соперниками Дэвиса в данной номинации стали Келли Фрэмон Крэйг ("Почти семнадцать"), Тим Миллер ("Дэдпул"), Нэйт Паркер ("Рождение нации"), Дэн Трахтенберг ("Кловерфилд, 10").

Церемония вручения премий пройдет 4 февраля.