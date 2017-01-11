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"Вы не услышите ничего столь убедительного и доброго еще долго": звезды восхитились речью Обамы http://www.segodnya.ua/img/article/7872/47_main.1484137156.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7872/47_tn.1484137156.jpg Звезды Певица Нэнси Синатра, телеведущая Эллен ДеДженерес и актриса Вупи Голдберг поддержали президента США

"Вы не услышите ничего столь убедительного и доброго еще долго": звезды восхитились речью Обамы

Сегодня, 14:16

Певица Нэнси Синатра, телеведущая Эллен ДеДженерес и актриса Вупи Голдберг поддержали президента США


Мишель Обама с мужем и дочкой на прощальной речи. Фото: AFP
Мишель Обама с мужем и дочкой на прощальной речи. Фото: AFP

Прощальная речь президента США Барака Обамы не оставила равнодушными звезд шоу-бизнеса.

"Надеюсь, вы получили удовольствие от речи Обамы. Вы не услышите ничего столь убедительного и доброго еще долго. Поэтому абсолютно искренне: спасибо, Обама", – прокомментировал в соцсетях писатель Стивен Кинг.

К нему присоединилась и актриса Вупи Голдберг. Она рассказала, что Обама стал последним президентом США, которого застали ее мать и брат.

"Поэтому для меня вы всегда будете олицетворять лучшие времена", – отметила актриса.

Кроме того, певица Нэнси Синатра заявила, что благодарит Обаму от всего сердца, а телеведущая Эллен ДеДженерес отметила, что любит Обаму больше, чем может описать в пространстве твиттера.

Режиссер Майкл Мур также не остался в стороне. Он считает, что когда Обама просто говорит "мои соотечественники", и в толпе раздаются одобрительные возгласы, "потому что эти слова будут значить что-то совсем другое через девять дней".

Ранее сообщалось, что Мишель Обама надела элегантное платье любимого дизайнера на прощальную речь мужа.
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Источник:

gazeta.ru

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