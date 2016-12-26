Актриса Чулпан Хаматова побрилась налысо (фото)

41-летняя актриса Чулпан Хаматова удивила новым имиджем. На странице в Instagram актриса Елизавета Боярская поделилась эксклюзивным фото из-за кулис.

Ради спектакля "Иванов" Чулпан побрилась налысо. Хаматовой досталась роль жены Евгения Миронова.

"Не поверите, это Чехов! "Иванов"", – подписала кадр Лиза.

"Ой. Это правда Чулпан без волос или грим", "Чулпан как марсианка", "Какой кошмар", "Очень смело", "Зачем она так с собой?", – прокомментировали пользователи.

Фото: Instagram