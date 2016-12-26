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Актриса Чулпан Хаматова побрилась налысо (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7830/72_main.1482743519.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7830/72_tn.1482743519.jpg Звезды Актрисе досталась роль жены Евгения Миронова

Актриса Чулпан Хаматова побрилась налысо (фото)

Сегодня, 12:00

Актрисе досталась роль жены Евгения Миронова

Чулпан Хаматова. Фото: Instagram
Чулпан Хаматова. Фото: Instagram

41-летняя актриса Чулпан Хаматова удивила новым имиджем. На странице в Instagram актриса Елизавета Боярская поделилась эксклюзивным фото из-за кулис.  

Ради спектакля "Иванов" Чулпан побрилась налысо. Хаматовой досталась роль жены Евгения Миронова.

"Не поверите, это Чехов! "Иванов"", – подписала кадр Лиза.

"Ой. Это правда Чулпан без волос или грим", "Чулпан как марсианка", "Какой кошмар", "Очень смело", "Зачем она так с собой?", – прокомментировали пользователи.

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Фото: Instagram
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Источник:

"Сегодня"

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