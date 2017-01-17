Актриса Марго Робби поправилась ради роли
В новом фильме речь пойдет о жизни скандально известной фигуристки Тони Хардинг
Марго Робби стремительно набирает вес для участия в новом байопике о титулованной американской фигуристке Тоне Хардинг. На днях в интернете появились первые кадры со съемочной площадки фильма "Я Тоня", выход которого запланирован на 2018 год.
Преображение сексуальной блондинки поразительно. Дело здесь не только в парике, имитирующем неухоженные, выжженные волосы фигуристки, но и в фигуре. Очевидно, что дополнительного "спортивного" объема миниатюрной Марго добавили с помощью специальных накладок под одежду. Однако, судя по недавним снимкам с красных дорожек, Робби и в реальной жизни набрала пару-тройку лишних килограммов, но на более радикальное преображение так и не рискнула.
В новом фильме речь пойдет о жизни скандально известной фигуристки Тони Хардинг, которая ради победы на чемпионате США в Детройте стала соучастницей нападения на свою главную соперницу Нэнси Керриган. Узнав о случившемся, Ассоциация фигурного катания лишила Тоню титула чемпионки и пожизненно дисквалифицировала ее от участия в своих турнирах. После громкого инцидента Хардинг некоторое время принимала участие в боях в профессиональном боксе, однако выдающихся успехов так и не достигла.
Margot as Tonya Harding . بچم چه تو پر شده: ميترسم اين فيلمو ببينم اصن هروقت اين عكسو ميبينم قيافه ي اصليشو يادم ميرهههه: . #margotrobbie #love #cute #smile #beautiful #happy #amazing #funny #harleyquinn #suicidesquad #lovely #dccomics #dc #beauty #makeup #like4like #follow4follow #like4follow #instagram #daily #photoshoot
Adivinen quién es...? Es #MargotRobbie !!! en el set de grabación interpretando a la patinadora olímpica Tonya Harding en el nuevo film biográfico 'I, Tonya' ¿Qué les parece? #ITonya #cine #movie #peliculas #instamovie #lovemovies #drama #biopic #cinema #films #drama #news #cinefilos #cinephile #movienight
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