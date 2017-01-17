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Актриса Марго Робби поправилась ради роли http://www.segodnya.ua/img/article/7890/63_main.1484660659.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7890/63_tn.1484660659.jpg Звезды В новом фильме речь пойдет о жизни скандально известной фигуристки Тони Хардинг

Актриса Марго Робби поправилась ради роли

Сегодня, 17:30

В новом фильме речь пойдет о жизни скандально известной фигуристки Тони Хардинг

Марго Робби. Фото: AFP
Марго Робби. Фото: AFP

Марго Робби стремительно набирает вес для участия в новом байопике о титулованной американской фигуристке Тоне Хардинг. На днях в интернете появились первые кадры со съемочной площадки фильма "Я Тоня", выход которого запланирован на 2018 год.

Преображение сексуальной блондинки поразительно. Дело здесь не только в парике, имитирующем неухоженные, выжженные волосы фигуристки, но и в фигуре. Очевидно, что дополнительного "спортивного" объема миниатюрной Марго добавили с помощью специальных накладок под одежду. Однако, судя по недавним снимкам с красных дорожек, Робби и в реальной жизни набрала пару-тройку лишних килограммов, но на более радикальное преображение так и не рискнула.

В новом фильме речь пойдет о жизни скандально известной фигуристки Тони Хардинг, которая ради победы на чемпионате США в Детройте стала соучастницей нападения на свою главную соперницу Нэнси Керриган. Узнав о случившемся, Ассоциация фигурного катания лишила Тоню титула чемпионки и пожизненно дисквалифицировала ее от участия в своих турнирах. После громкого инцидента Хардинг некоторое время принимала участие в боях в профессиональном боксе, однако выдающихся успехов так и не достигла.
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Источник:

elle.ru

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