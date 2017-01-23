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Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко отправились в романтическое путешествие (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7908/35_main.1485171005.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7908/35_tn.1485171005.jpg Звезды Артисты поделились впечатлениями об отдыхе в Карпатах

Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко отправились в романтическое путешествие (фото)

Сегодня, 15:00

Артисты поделились впечатлениями об отдыхе в Карпатах

Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко. Фото: Instagram
Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко. Фото: Instagram

Украинские артисты Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко отправились в романтическое путешествие в Буковель. После гастрольных туров, пара решила отдохнуть. Для этого они выбрали – катание на лыжах и сноубордах. Не обошлось и без фотосессии.

"Я катаюсь на лыжах довольно давно, но впервые была долговременная пауза (из-за беременности) и я волновалась, что все забылось, – рассказывает Тоня Матвиенко. – Мне хватило 10 минут, чтобы вспомнить, что к чему и уже можно набирать скорость и пробовать себя на "черных" горках. На этот раз удалось взять с собой старшую дочь Ульяну, которая заслужила эту поездку. Для нее прошлый год был активен: оканчивала в школу, поступала в университет, а особенно помогала мне с Нинусиком (младшая дочь), когда я была на гастролях. У нас тут большая компания! Активный отдых заряжает и восстанавливает, особенно у нас – в Карпатах. Мои легкие наполнены чистотой и готовы к новым гастролям в этом году".

Арсен Мирзоян тоже поделился впечатлениями об отдыхе. "Снег, сноуборд и ощущение полета, – говорит Арсен. – Адреналин, свежий воздух, любимая рядом – что еще нужно для идеального отдыха? Я говорю: Карпаты!".

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Фото: пресс-служба

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Фото: пресс-служба

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Фото: пресс-служба

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Источник:

"Сегодня"

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