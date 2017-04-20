Молодая жена Николая Тищенко подарила ему наследника

Ресторатор Николай Тищенко, который стал новым ведущим "Ревизора", во второй раз стал отцом.

Молодая жена Тищенко – 22-летняя Алла Барановская родила ему сына. Роды проходили в США.

На странице в Instagram Николай прокомментировал рождение наследника, и показала первое фото. "Друзья, недавно мы с женой подарили миру новую жизнь! Спасибо за поздравления, мы очень счастливы! Сын. Пока ничего больше не комментирую, пожалуйста, не мучайте звонками моего директора, никаких интервью. Чуть позже. У нас акклиматизация", – подписал кадр Тищенко.

У ресторатора также подрастает сын Даниил от предыдущего брака.

Фото: Instagram

"Мы с мужем долго хранили молчание (вы же знаете, что я стараюсь оберегать свою семью, от популярности мужа иногда хочется просто отдохнуть, побыв обычной семьей). Однако пришло время разделить с вами счастливое событие, которое недавно произошло в нашей семье и подтвердить информацию в прессе. Мы подарили миру новую жизнь, стали родителями прекрасного ангела! Беременность не болезнь и об этом в следующих постах! Я поделюсь всем и развею все ужасные мифы, которыми меня пугали! И животик у меня был, просто быстро пришла в форму, не считая нужным постить каждую неделю фото в положении. Сама родила, без матерей суррогатных", - поделилась Алла.