Молодая жена Николая Тищенко подарила ему наследника

Сегодня, 13:30

Тищенко поделился радостной новостью и показал первое фото сына

Николай Тищенко с женой Аллой. Фото: instagram.com/allabonya
Николай Тищенко с женой Аллой. Фото: instagram.com/allabonya

Ресторатор Николай Тищенко, который стал новым ведущим "Ревизора", во второй раз стал отцом.

Молодая жена Тищенко – 22-летняя Алла Барановская родила ему сына. Роды проходили в США.

На странице в Instagram Николай прокомментировал рождение наследника, и показала первое фото. "Друзья, недавно мы с женой подарили миру новую жизнь! Спасибо за поздравления, мы очень счастливы! Сын. Пока ничего больше не комментирую, пожалуйста, не мучайте звонками моего директора, никаких интервью. Чуть позже. У нас акклиматизация", – подписал кадр Тищенко.

У ресторатора также подрастает сын Даниил от предыдущего брака. 

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Фото: Instagram

"Мы с мужем долго хранили молчание (вы же знаете, что я стараюсь оберегать свою семью, от популярности мужа иногда хочется просто отдохнуть, побыв обычной семьей). Однако пришло время разделить с вами счастливое событие, которое недавно произошло в нашей семье и подтвердить информацию в прессе. Мы подарили миру новую жизнь, стали родителями прекрасного ангела! Беременность не болезнь и об этом в следующих постах! Я поделюсь всем и развею все ужасные мифы, которыми меня пугали! И животик у меня был, просто быстро пришла в форму, не считая нужным постить каждую неделю фото в положении. Сама родила, без матерей суррогатных", -  поделилась Алла.
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"Сегодня"

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