Наташа Королева появилась на похоронах бабушки в Киеве вместе с мамой (фото)

После церемонии похорон семья отправилась в ресторан в Сырецком районе столицы

Певица Наташа Королева прилетела в Киев на похороны своей бабушки – сообщает ТСН. Напомним, Служба безопасности Украины разрешила певице приехать в Украину, чтобы похоронить бабушку. Разрешение является временным и после похорон Королева и в дальнейшем будет оставаться персоной нон-грата в Украине.

Артистка попрощалась с бабушкой Соней на кладбище в Берковцах. Наталья приехала на похороны в шубе и темных очках.

Исполнительница была замечена на прощании со своей мамой Любовью Порывай, которая проживает в США. Отметим, покойной бабушке звезды было 94 года.

После церемонии похорон семья отправилась в ресторан в Сырецком районе столицы.

Фото: ТСН

Фото: ТСН

Фото: ТСН