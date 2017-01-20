Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости культуры Новости про звезд
Наташа Королева появилась на похоронах бабушки в Киеве вместе с мамой (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7902/87_main.1484928969.png http://www.segodnya.ua/img/article/7902/87_tn.1484928969.png Звезды После церемонии похорон семья отправилась в ресторан  в Сырецком районе столицы

Наташа Королева появилась на похоронах бабушки в Киеве вместе с мамой (фото)

Сегодня, 18:14

После церемонии похорон семья отправилась в ресторан  в Сырецком районе столицы

Наташа Королева с бабушкой. Фото: instagram.com/natellanatella
Наташа Королева с бабушкой. Фото: instagram.com/natellanatella

Певица Наташа Королева прилетела в Киев на похороны своей бабушки – сообщает ТСН. Напомним, Служба безопасности Украины разрешила певице приехать в Украину, чтобы похоронить бабушку. Разрешение является временным и после похорон Королева и в дальнейшем будет оставаться персоной нон-грата в Украине.

Артистка попрощалась с бабушкой Соней на кладбище в Берковцах. Наталья приехала на похороны в шубе и темных очках.

Исполнительница была замечена на прощании со своей мамой Любовью Порывай, которая проживает в США. Отметим, покойной бабушке звезды было 94 года.

После церемонии похорон семья отправилась в ресторан в Сырецком районе столицы. 

1_1770

Фото: ТСН

2_849

Фото: ТСН

3_349

Фото: ТСН
похороны, королева, кладбище, разрешение, бабушку, служба безопасности, Наташа Королева, нон-грата

Вы сейчас просматриваете новость "Наташа Королева появилась на похоронах бабушки в Киеве вместе с мамой (фото)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Наташа Королева с бабушкой. Фото: instagram.com/natellanatella

СБУ разрешила Наташе Королевой приехать на похороны своей бабушки

18 Января, 10:46

Это разрешение является временным и после похорон Королева и в дальнейшем будет оставаться персоной нон-грата в Украине

Звезды

Наташа Королева. Фото: Instagram

У Наташи Королевой умерла бабушка

18 Января, 10:06

Певица на странице в соцсети рассказала о семейном горе

Звезды

Наташа Королева. Фото: Instagram

Наташа Королева появилась на людях без макияжа

16 Января, 12:00

Исполнительница вместе с мужем Сергеем Глушко и сыном Архипом проводит время в Майами

Звезды

Наташа Королева. Фото: Instagram

Наташа Королева оконфузилась в наряде с прозрачным декольте

10 Января, 09:31

Подписчики остались не в восторге от образа артистки

Звезды

Поклонники заметили сходство Тарзана и его сына. Фото: instagram.com/natellanatella

"Копия отца": повзрослевший сын Наташи Королевой как две капли воды похож на Тарзана

8 Января, 11:37

Архип сейчас не живет в России вместе с родителями и переехал жить к своей бабушке в Майями

Звезды

Вера Брежнева. Фото: Instagram

ТОП смелых звездных декольте 2016 года

2 Января, 09:31

Младшей сестре супермодели Джиджи Хадид – 20-летней Белле удалось затмить всех звезд на показе в Каннах, а Наташа Королева засветила обнаженную грудь

Звезды

Наташа Королева. Фото: Instagram

В груди велик: Наташу Королеву раскритиковали за откровенный корсет

28 Декабря 2016, 10:01

Певица поделилась смелым фото на странице в соцсети

Звезды

Наташа Королева с мужем. Фото: Instagram

Муж Наташи Королевой боялся конкуренции с Игорем Николаевым

27 Декабря 2016, 14:30

Тарзан ждал, что его будут сравнивать с бывшим мужем певицы

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.