Наташа Королева появилась на похоронах бабушки в Киеве вместе с мамой (фото)
После церемонии похорон семья отправилась в ресторан в Сырецком районе столицы
Певица Наташа Королева прилетела в Киев на похороны своей бабушки – сообщает ТСН. Напомним, Служба безопасности Украины разрешила певице приехать в Украину, чтобы похоронить бабушку. Разрешение является временным и после похорон Королева и в дальнейшем будет оставаться персоной нон-грата в Украине.
Артистка попрощалась с бабушкой Соней на кладбище в Берковцах. Наталья приехала на похороны в шубе и темных очках.
Исполнительница была замечена на прощании со своей мамой Любовью Порывай, которая проживает в США. Отметим, покойной бабушке звезды было 94 года.
После церемонии похорон семья отправилась в ресторан в Сырецком районе столицы.
Фото: ТСН
Фото: ТСН
Фото: ТСН
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