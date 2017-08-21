Олег Винник признался, какие подарки получал во время съемок "Х-фактор"

Даже во время съемок "Х-фактор-8" судья Олег Винник не оставался без внимания своих поклонниц. Они приходили поддержать кумира и, конеxно, не с пустыми руками. Покоритель женских сердец рассказал СТБ, какие подарки получал во время "Х-фактора".

"Ой, дарили много всего — цветы, конфеты….Приносили так много сладостей, что они даже таяли на солнце и превращались в желе. И мягких игрушек куча. А фейерверки! Однажды я даже испугался, когда выстрелил…не знаю, как это называется. Метафан, кажется. Мои поклонники любят меня удивлять", — признался Олег Винник.

По словам артиста, члены его фан-клуба очень творческие и стараются поразить кумира своими умениями. "Поклонницы то снимают клипы и выставляют в интернете, то нарисуют на асфальте мое изображение, то еще что-то. В этот раз из белого материала сделали что-то на подобии сцены, которая была у меня в Киеве. Я очень рад и благодарен им за подарки", — поделился певец.

Напомним, Олег Винник рассказал о поцелуе Насти Каменских.