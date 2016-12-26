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Победитель "Битвы экстрасенсов": В 2017 году категорически нельзя разводиться http://www.segodnya.ua/img/article/7831/57_main.1482753151.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7831/57_tn.1482753151.jpg Звезды Год Огненного Петуха будет очень боевым и ответственным практически для каждого знака зодиака

Победитель "Битвы экстрасенсов": В 2017 году категорически нельзя разводиться

Сегодня, 15:00

Год Огненного Петуха будет очень боевым и ответственным практически для каждого знака зодиака

Сурен Джулакян. Фото: пресс-служба СТБ
Сурен Джулакян. Фото: пресс-служба СТБ

Победитель 16-го сезона проекта "Битва экстрасенсов" (СТБ) Сурен Джулакян в эксклюзивном интервью "Сегодня" — о том, что ждет нашу страну в следующем году, как отличить шарлатана от настоящего экстрасенса, и о том, как найти свою вторую половинку.

— Сурен, какое у вас образование?

— Я творческая натура. В юности писал стихи, играл в театре, вел детскую передачу на телевидении. К концу школы сильно увлекся медициной: мне очень нравилось практиковаться в больнице: я даже ассистировал на нескольких операциях и мечтал стать хирургом. Но на бюджет мне поступить не удалось, а вот на юридический меня взяли. Однако уже на третьем курсе я осознал, что данное направление мне не очень интересно, и стал посещать лекции по психологии. Сегодня знания в этой сфере мне очень помогают, так как я считаю психологию неотъемлемой частью экстрасенсорики: многим моим клиентам требуется квалифицированная психологическая помощь. Юриспрудеция тоже помогает: очень многие консультируются по вопросам бизнеса. И когда ты понимаешь, о чем говорит человек, это облегчает поставленную задачу.

— Как отличить шарлатана от настоящего экстрасенса?

— Для меня это тема вообще абсурдна! Если человек себя выдает за того, кем не является, рано или поздно он будет вынужден покинуть это поприще. Разум дан нам для того, чтобы делать правильный выбор. Но важно понимать: неправильного выбора не существует, поэтому любое принятое нами решение уже априори верно. Так что даже если вы попали на прием к так называемому новичку-шарлатану — значит, вам это для чего-то было нужно. И вполне возможно, что именно этот шарлатан преподнесет вам кармический урок, который потом даст свои плоды. Конечно, я не говорю о тех, кто решает у экстрасенса лечить онкологию либо воскрешать мертвого. Таких глупых людей я никогда не понимал.

— Дайте совет женщинам, как им встретить достойного мужчину.

— Главный критерий: здоровая женская энергетика, так как она словно сладкий мед, притягивающий пчел. Нужно заниматься собственным энергофитнесом — для усиления женской энергетики и для правильного распределения энергокрючков, на которые обязательно клюнет золотая рыбка. Для сохранения же гармоничных отношений важен лишь один критерий: настоящая и щедрая любовь женщины и мужчины. Только любя друг друга, можно идти в гору. В противном случаи все годы стараний покатятся кубарем. Жизнь слишком коротка, чтобы проводить ее с людьми, выжимающими из вас все соки. Если кто-то хочет, чтобы вы присутствовали в его жизни, — он позаботится о вашем комфорте. Вам не придется бороться за место рядом с ним.

— Какие ваши прогнозы на 2017 год?

— Год Огненного Петуха будет очень боевым и ответственным практически для каждого знака зодиака. Каждому придется отвоевывать собственное пространство и урывать благо для себя, буквально вгрызаясь в глотку тем, кто посягнул на вашу территорию. Для тех представителей, у кого это в принципе есть в характере, год пройдет крайне плодотворно, активно и без всяких эксцессов, возможно повышение собственной значимости и рост как в профессиональной, так и в личностной сфере. Сам петух — это символ самой властной стихии нашего периода — Времени, ведь он один из немногих пернатых, который четко его чувствует. Но время может как исцелить, так и убить. Поэтому настаиваю: не шутите с этой стихией. Для того чтобы достичь намеченных целей и привлечь удачу в новом году, нужно не откладывать дела, не опаздывать, просыпаться рано и ценить время. Этот год — очень стимулирующий. Многих ждут крутые изменения как в личной жизни, так и в карьере. Разводы категорически запрещены — они не принесут никакого счастья разводящимся. А вот браки будут хорошими и крепкими. Кроме того, в этот год нужно быть аккуратными в вопросе собственной безопасности: случится много несчастных случаев и травм. Катаклизмов и войн тоже, увы, не избежать. Но сложный и неоднозначный 2017-й может принести и счастье, если самому нести добро и свет. Словом, это год, в котором личность выходит на первый план!

— Можете ли вы скорректировать судьбу человека или только предсказать ее?

— В магии и экстрасенсорике есть закон: если эксперт что-то видит, он может это снять или скорректировать. Мастеру высшие силы не дадут увидеть то, чего он снять не сможет. Изменить можно многое, кроме смерти человека. В остальных случаях всегда есть выбор и возможность остановить процесс.
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Автор:

Школьная Анна

Источник:

"Сегодня"

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