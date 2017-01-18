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СБУ разрешила Наташе Королевой приехать на похороны своей бабушки http://www.segodnya.ua/img/article/7892/91_main.1484729379.png http://www.segodnya.ua/img/article/7892/91_tn.1484729379.png Звезды Это разрешение является временным и после похорон Королева и в дальнейшем будет оставаться персоной нон-грата в Украине

СБУ разрешила Наташе Королевой приехать на похороны своей бабушки

Сегодня, 10:46

Это разрешение является временным и после похорон Королева и в дальнейшем будет оставаться персоной нон-грата в Украине

Наташа Королева с бабушкой. Фото: instagram.com/natellanatella
Наташа Королева с бабушкой. Фото: instagram.com/natellanatella

Служба безопасности Украины разрешила певице Наталье Королевой прилететь в Киев, чтобы похоронить бабушку.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на пресс-секретаря СБУ Елену Гитлянскую.

По ее слова, Королевой не будут препятствовать во время ее приезда в Украину, чтобы побывать на похоронах родственников. По словам Гитлянская, в таких случаях, если человеку запрещен въезд в страны, то Служба безопасности позволяет приехать на похороны.

Однако Гитлянская отметила, что это разрешение является временным и после похорон Королева и в дальнейшем будет оставаться персоной нон-грата в Украине.

Ранее сайт Сегодня.ua сообщал, что у Наташи Королевой умерла бабушка, а певица переживает, что не может приехать на похороны.
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