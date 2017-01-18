СБУ разрешила Наташе Королевой приехать на похороны своей бабушки

Это разрешение является временным и после похорон Королева и в дальнейшем будет оставаться персоной нон-грата в Украине

Служба безопасности Украины разрешила певице Наталье Королевой прилететь в Киев, чтобы похоронить бабушку.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на пресс-секретаря СБУ Елену Гитлянскую.

По ее слова, Королевой не будут препятствовать во время ее приезда в Украину, чтобы побывать на похоронах родственников. По словам Гитлянская, в таких случаях, если человеку запрещен въезд в страны, то Служба безопасности позволяет приехать на похороны.

Однако Гитлянская отметила, что это разрешение является временным и после похорон Королева и в дальнейшем будет оставаться персоной нон-грата в Украине.

Ранее сайт Сегодня.ua сообщал, что у Наташи Королевой умерла бабушка, а певица переживает, что не может приехать на похороны.