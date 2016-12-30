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У 17-летнего сына Бекхэма новая девушка, и это его бывшая (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7845/52_main.1483063405.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7845/52_tn.1483063405.jpg Звезды Фанаты Бруклина заметили, что 17-летняя модель Соня Бен Аммар фотографируется точно так же, как и Бекхэм

У 17-летнего сына Бекхэма новая девушка, и это его бывшая (фото)

Сегодня, 05:31

Фанаты Бруклина заметили, что 17-летняя модель Соня Бен Аммар фотографируется точно так же, как и Бекхэм

В сентябре 17-летний Бруклин Бекхэм расстался со своей девушкой, 19-летней актрисой Хлоей Морец. И все эти месяцы якобы провел в одиночестве. И сам улетел отдыхать на Мальдивы. Но от поклонников ничего не скроешь, – пишет peopletalk.

Самые наблюдательные фанаты Бруклина заметили, что 17-летняя модель Соня Бен Аммар фотографируется точно так же, как и Бекхэм. А он еще и ставит "лайки" под этими фото. И вроде бы это ничего не значит, но Бруклин и Соня прошлым летом познакомились именно на Мальдивах, и у них завязался роман. Бруклин даже представил свою девушку родителям, и она им понравилась.

Известно, что Соня Бен Аммар живет в Париже, а Бруклин с родителями – то в Лос-Анджелесе, то в родном Лондоне. Ее отец – Тарак Бен Аммар – кинопродюсер. Его самые известные работы – сериал "Иисус из Назарета", "Мать", "Баария" и "Черное золотое". Раньше Соня грезила карьерой актрисы и даже снялась в нескольких фильмах, пела (и до сих пор собирается выпустить свою пластинку), а потом решила стать моделью. Кстати, Dolce&Gabbana собираются снять ее в рекламной кампании весна-лето – 2017.

Между Бруклином и Соней встала Хлоя Морец – парень когда-то был влюблен в актрису, но из-за повышенного внимания прессы они расстались. В 2016-м роман возобновился, продлился четыре месяца и снова закончился. Кажется, теперь Бруклин решил наверстать упущенное и попробовать "план Б".
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