Владимир Зеленский похудел на восемь килограммов и освоил тайский бокс

В Киеве проходят съемки продолжения сериала "Слуга народа" — сатирической комедии о президенте из народа Василии Голобородько. По сценарию, в новом сезоне герой Владимира Зеленского переживает не лучшие времена, и ему предстоит много испытаний (это подтверждает и название второго сезона "Слуга народа. От любви до импичмента"). "Мой герой продолжит бороться с коррупцией. Также у него будут серьезные проблемы с личной жизнью, друзьями и оппонентами во власти", — говорит Зеленский, но имя главного врага своего персонажа все же не раскрывает.

Как мы узнали, вышедший на большие экраны в прошлом году полнометражный фильм "Слуга народа" составляет третью часть 24-серийного сериала, и, по словам режиссера Алексея Кирющенко, в истории появится много новых персонажей. Всего на съемки запланировано 60 съемочных смен, половина из которых уже позади. Мы побывали на съемочной площадке проекта, когда группа находилась в резиденции экс-президента в Межигорье: здесь снимали фантазии Голобородько о том, что было бы, если бы его семья — родители (Наталья Сумская, Виктор Сарайкин) и сестра (Екатерина Кистень) поселились в этой резиденции, и ему пришлось бы здесь жить. В день, когда мы приехали, снимали части этой фантазии — завтрак в кругу семьи и новогоднее обращение президента: монолог у елки, кстати, записывали в кабинете, где раньше действительно работал Янукович.

Напомним: основных авторов у сериала три — Юрий Костюк, Юрий Микуленко и Дмитрий Григоренко, и кто-то из них всегда присутствует на съемках. Много меняет в процессе работы сам режиссер. Да и Зеленский, как мы заметили, в процессе много импровизирует, внося правки в сценарий.

ТРЮКИ. Готовясь к роли, Владимир Зеленский похудел на 8 кг, в основном благодаря занятиям тайским боксом и отказу от сладкого. По сценарию, его героя будут пытать, подвешивать на дерево и даже взрывать. По словам Владимира, почти все трюки в сериале он выполнял сам. "Я привык, что на улице меня окликают президентом. Хотя привычнее, когда ко мне обращаются Вова", — уверяет Зеленский.

Кстати, Киев в кадре будет легко узнать: например, экстерьер Администрации президента снимают на территории ВДНХ, а еще съемки проходили на территории Киево-Печерской лавры. Самой сложной на данный момент киношники называют сцену, когда нужно было снять пустой Крещатик! Но съемочной группе и это удалось.

Напомним, премьера второго сезона сериала предположительно состоится в конце октября. А полнометражный фильм "Слуга народа-2" можно будет увидеть в День Независимости, когда на ТВ состоится его всеукраинская премьера.

Интересные детали

В продолжение сериала кто-то из близкого окружения президента окажется предателем, а самого его ждут не только приятные моменты (развитие любовной линии), но и угроза импичмента, и даже похищение и пытки в лесу.

Сцену завтрака семьи Голобородько снимали в "Хонке", где в свое время жил Янукович. За съемками присматривал комендант.

В продолжении снова появится экс-президент (его играет сам режиссер). А герой Стаса Боклана, премьер-министр Чуйко, выйдет на свободу и снова захочет власти.

Сериал начнется с того, что герою Зеленского приснится, будто он и его друзья — персонажи популярного сериала "Игра престолов".

Герою Евгения Кошевого придется доказывать свои профессиональные качества в танце. Специально для этого Женя брал уроки у хореографов.

Опыт: как журналистка "Сегодня" снималась в эпизоде

Побывать в качестве журналиста на съемочной площадке — это одно. А вот сыграть пусть маленькую, но все-таки роль — это совсем другое! Тут и Зеленский, и руководящий всем Кирющенко, — в общем, не журналистское задание, а мечта!

Но в реальности участие в съемках оказалось очень изматывающим, хоть и интересным процессом. Хорошо хоть менять амплуа мне не пришлось: по сценарию, снимали как раз пресс-конференцию, на которой представители СМИ допрашивают помощницу Голобородько Анну (это будет в 22-й серии). Перед съемкой всем "говорящим" эпизодникам один из сценаристов Юрий Микуленко раздал реплики. Мне досталась фраза "Это голословные обвинения!", которую я должна была выкрикнуть со своего места. Казалось бы, что может быть проще? Но как только режиссер скомандовал: "Мотор! Начали!" — откуда-то появились стресс и страх, что я не в тот момент вступлю, или того хуже, скажу свою фразу не так, как хочет Кирющенко! А еще же надо играть, а самое главное — не переигрывать! Одним словом, мысли в момент, когда на тебя оператор направляет камеру, — очень противоречивые: мандраж плюс желание засветиться в популярном сериале создают невероятные ощущения.

Короче: сниматься в кино — это реальное напряжение и адский труд (1 экранную минуту могут снимать часами), за которым куда приятнее наблюдать со стороны. Хотя если когда-нибудь пригласят на главную роль, могу и передумать.