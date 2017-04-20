Американцы изобрели зонт для автомобиля

Главное предназначение устройства — защищать машину от осадков, попадания на нее относительно тяжелых предметов и солнца

Американский стартап Lanmodo, который сейчас находится на стадии краудфандинга, представил многофункциональное устройство All-in-One Wireless Automatic Car Tent. По сути, это зонт для автомобиля, который может использоваться также в роли палатки или экрана для проектора, – передает "Мотор".

Главное предназначение устройства — защищать машину от осадков, попадания на нее относительно тяжелых предметов и солнца. Оно устанавливается на крышу автомобиля с помощью большой присоски, предусмотрены также фиксирующие ленты, которые можно прижать дверьми или набросить на корпуса зеркал и ручки дверей.

Сама конструкция зонта, разворачивающегося автоматически (с помощью пульта дистанционного управления), кузова машины не касается.

Чтобы зонт можно было использовать отдельно от автомобиля, в дополнение к нему предложен напольный элемент для установки. Таким образом, он становится пляжным зонтом или тентом, чтобы провести время на природе в дождливую погоду.

Вместе с тем при покупке полного комплекта All-in-One Wireless Automatic Car Tent клиент получит дополнительный материал, с помощью которого устройство трансформируется в достаточно большую палатку. В напольной "стойке" предполагается установка зарядного устройства — для световых или еще каких-либо приборов. Наконец, изнанку зонта можно превратить в экран для проектора.

В зависимости от комплектации и времени доставки, стоимость All-in-One Wireless Automatic Car Tent составит от 200 до 400 долларов.