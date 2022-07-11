Зеленский отреагировал на слова Резникова про "освобождение юга" (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил ранее появившуюся информацию о приказе по деоккупации юга. Лидер страны это сделал на брифинге с очередным высокопоставленным западным гостем – премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.
Об этом сообщает Офис президента Украины.
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"Могу сказать, что задача у всех наших военных – это деоккупировать всю нашу территорию. Я думаю, это задача каждого гражданина нашего государства. Деталями тех или иных планов, делится не буду", – ответил Зеленский на вопрос о подготовке планов по деоккупации юга Украины.
Также он не стал вдаваться в подробности относительно договоренностей с Нидерландами о предоставлении нашей стране современного оружия.
"Я не уверен, что могу рассказать все, о чем мы договариваемся с правительством Нидерландов. Я бы не хотел готовить Российскую Федерацию к неприятным для них сюрпризам", – сказал государственный лидер.
Ранее немецкое агентство DW сообщало, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обещал Украине тяжелое вооружение.
Обстановка
- Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте не стал долго подбирать слова для определения действий президента России Владимира Путина. В интервью немецкому изданию Der Spiegel голландский политик назвал хозяина Кремля сумасшедшим и полным параноиком.
- В апреле министр климата и энергетики Нидерландов Роб Эттен заявил, что Нидерланды полностью откажутся от закупки российского газа и угля до конца этого года.
- В интервью CNN Зеленский заявил, что Украина может не вернуть все свои территории сразу. Он не исключает, что деоккупация может происходить не только военным, но и дипломатическим путем.