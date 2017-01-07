Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости экономики Автоновости
Audi представили беспилотный кроссовер с искусственным интеллектом (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7862/43_main.1483817554.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7862/43_tn.1483817554.jpg Авто  программное обеспечение кроссовера заложен принцип "глубокого обучения" — его система автопилота "училась" вождению у человека

Audi представили беспилотный кроссовер с искусственным интеллектом (видео)

Сегодня, 21:42

 программное обеспечение кроссовера заложен принцип "глубокого обучения" — его система автопилота "училась" вождению у человека


На выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе компании Audi и Nvidia представили беспилотный Q7 с искусственным интеллектом. В программное обеспечение кроссовера заложен принцип "глубокого обучения" — его система автопилота "училась" вождению у человека, – передает "Мотор".

В 2016 году "Ауди" создала "игрушечный" кроссовер Q2 с искусственным интеллектом. Модель в масштабе 1:8 была подготовлена для испытания самообучающегося автопарковщика. Система подражает действиям человека: ищет стояночное место и пробует припарковаться, после чего повторяет процесс с учетом предыдущих ошибок.

Прототип изначально был оснащен "обучающими" камерами. Они записывали процесс управления человеком, после чего система сопоставляла "увиденное" с реакциями водителя в тех или иных случаях. Таким образом, система одновременно обучалась как вождению, так и распознаванию дорожной обстановки.

Вместе с тем концепт получил еще одну двухмегапиксельную камеру спереди, информацию с которой обрабатывает процессор разработки фирмы Nvidia. Он же отвечает за рулевое управление в режиме автономного движения.

Для демонстрации работы автопилота кроссовер выпустили на закрытую площадку с переменной дорожной ситуацией. Система в автоматическом режиме выбирала разные пути в зависимости от появлявшегося на пути препятствия. Кроме того, на одном из участков система управляла автомобилем в отсутствие дорожной разметки.

В рамках сотрудничества с Nvidia "Ауди" готовит систему автопилота для флагманского седана A8 следующего поколения. Новинка сможет полностью самостоятельно передвигаться по загруженным дорогам (на скорости до 56 километров в час). Премьера четырехдверки запланирована на Франкфуртский автосалон осенью 2017 года.
беспилотник, прототип, Audi, автомобили, ауди, концепт, Франкфуртский автосалон

Вы сейчас просматриваете новость "Audi представили беспилотный кроссовер с искусственным интеллектом (видео)". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Toyota. Фото: Toyota

Акции Toyota резко упали после заявления Трампа

Вчера, 06:18

Трамп обещал наказать Toyota налогами за отказ построить завод в США

Наука и Технологии

BMW представила автомобильный интерьер будущего

Вчера, 01:59

Управление осуществляется с помощью жестов и голосом, а функционал системы посвящен повседневным задачам человека

Авто

Toyota разработала концепт-кар с искусственным интеллектом

Вчера, 00:03

Система под названием Yui объединяет искусственный разум и управляет практически всем автомобилем

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп обещал наказать Toyota налогами за отказ построить завод в США

5 Января, 23:20

Toyota Motor заявила, что построит новый завод в в Мексике, чтобы производить автомобили Corolla для США

Авто

Hyundai интегрировал автомобиль в дом

5 Января, 22:52

После "установки" и подключения к "умному" дому машина может послужить генератором для обеспечения дома электричеством или выступить в роли бытового кондиционера

Авто

Какие автомобили могли бы выпускать в Украине. Фото: autonews.com.ua

Какие автомобили могли бы выпускать в Украине

2 Января, 23:00

Многие компании размещают свои мощности у соседей, игнорируя нашу страну

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.