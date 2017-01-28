Автомобильные вкусы украинцев кардинально изменились

Сегодня, 04:09

Бюджетные машины в Украине уже не в моде, другое дело – кроссоверы

Автомобильные вкусы украинцев кардинально изменились. Фото: из открытых источников
Автомобильные вкусы украинцев кардинально изменились. Фото: из открытых источников

Последние три года стали знаковыми для автомобильного рынка Украины. Как известно, спрос рождает предложение, и дилеры везут в Украину те модели и марки, которые готово покупать местное население, передает Cardiagram.

И если еще в 2014-м большинство покупателей отдавали предпочтение бюджетным седанам, то уже в 2016-м пальма первенства перешла к кроссоверу.

Так, в 2014 году самым продаваемым автомобилем на украинском рынке был ЗАЗ "Сенс". Год спустя – в 2015-м – на первое место выбрался автомобиль подороже, но также из категории бюджетных – Renault Logan.

А вот в 2016 году седаны ЗАЗа не вошли даже в ТОП-10 самых популярных машин. Renault Logan удалось закрепиться лишь на втором месте. Первая же ступень пьедестала неожиданно досталась корейскому кроссоверу Kia Sportage.

Всего в 2016 году автомобильный рынок Украине вырос на 40,9%. Самыми продаваемыми брендами страны стали: Toyota, Renault и Volkswagen.
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