Бензин в Украине подорожает – эксперт

В Украине наблюдаются экономические предпосылки для роста цен на бензин еще на 0,4 – 1 грн/л. Такое мнение высказал эксперт топливного рынка, экс-президент ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов" Леонид Косянчук, пишет UBR.

По словам эксперта, несмотря на то, что ценники на АЗС уже поднимались в конце прошлого-начале этого года на гривню и более, в целом подорожание должно быть больше — 1,4 – 2 грн/л.

"Гривня, к сожалению, продемонстрировала падение, а контрактная стоимость бензина рассчитывается в гривне по текущему курсу к доллару. И внешний рынок тоже [влияет] – из-за игрищ ОПЕК и санкций цены поднялись до 40 долларов за тонну. Это тоже существенно", – отметил эксперт.

Напомним, за последние два года потребление бензина в Украине упало на 30-35%. Из-за возросшей стоимости на внешних рынках и взлетевшего курса доллара заправщики подняли расценки за последнее время уже более, чем на гривню за литр.