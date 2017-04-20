Британский учитель удивил коллекций ЗАЗов, ВАЗов и "Москвичей"

По словам необычного коллекционера, его хобби – это ностальгия

Прекрасная коллекция советских автомобилей засветилась в одном из гаражей в Англии. "Запорожцы", "Таврии" и "Москвичи" — все в отличном состоянии, передает ТопЖыр.

Как выяснилось, их владелец — обычный британский учитель Эд Хьюджес, который собирает "ВАЗы" и "ЗАЗы" почти четверть века.

В его коллекции: ЗАЗ-1102, ЗАЗ-968А "Запорожец", Москвич-427, ВАЗ-2103, ВАЗ-2103, ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107.

Со слов самого Эда, его хобби – это ностальгия. У его отца была была Lada Riva ("пятерка").