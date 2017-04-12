Девушка потеряла ключи от новенького "Мерседеса" и бросила его на 20 лет

Британский аукционный дом Coys выставил на продажу родстер Mercedes-Benz SL 500 в кузове R129 с пробегом 80 миль (128 километров). Как сообщает "Мотор" со ссылкой на CarThrottle, автомобиль 1996 года простоял 20 лет из-за того, что первый владелец потерял ключи.

Необычную историю "Мерседеса" изданию рассказал глава аукционной фирмы Крис Рутледж. По его словам, родстер был подарен некой обеспеченной девушке, которая вскоре потеряла ключи и просто оставила его стоять у дома. На 20 с лишним лет.

Рутледж отметил, что если бы машина использовалась все это время, сейчас ее ценник составлял бы около пяти-семи тысяч фунтов стерлингов (примерно 6-9 тысяч долларов). Однако автомобиль сохранился в таком хорошем состоянии, что прогнозируемая стоимость равна 45-55 тысячам фунтов (55-68 тысяч долларов).

Оригинальные ключи так и не нашлись, однако продается автомобиль с новым комплектом.

Красный родстер со светлым кожаным салоном оснащен пятилитровым V8 мощностью свыше 320 лошадиных сил, соединенным с "автоматом". Судя по снимкам автомобиля, он действительно сохранил состояние нового.