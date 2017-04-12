Девушка потеряла ключи от новенького "Мерседеса" и бросила его на 20 лет

Сегодня, 05:12

Британский аукционный дом выставил на продажу родстер Mercedes-Benz SL 500 с пробегом 128 километров


Оригинальные ключи так и не нашлись, однако продается автомобиль с новым комплектом

Оригинальные ключи так и не нашлись, однако продается автомобиль с новым комплектом

Оригинальные ключи так и не нашлись, однако продается автомобиль с новым комплектом

Оригинальные ключи так и не нашлись, однако продается автомобиль с новым комплектом

Оригинальные ключи так и не нашлись, однако продается автомобиль с новым комплектом

Оригинальные ключи так и не нашлись, однако продается автомобиль с новым комплектом

Британский аукционный дом Coys выставил на продажу родстер Mercedes-Benz SL 500 в кузове R129 с пробегом 80 миль (128 километров). Как сообщает "Мотор" со ссылкой на CarThrottle, автомобиль 1996 года простоял 20 лет из-за того, что первый владелец потерял ключи.

Необычную историю "Мерседеса" изданию рассказал глава аукционной фирмы Крис Рутледж. По его словам, родстер был подарен некой обеспеченной девушке, которая вскоре потеряла ключи и просто оставила его стоять у дома. На 20 с лишним лет.

Рутледж отметил, что если бы машина использовалась все это время, сейчас ее ценник составлял бы около пяти-семи тысяч фунтов стерлингов (примерно 6-9 тысяч долларов). Однако автомобиль сохранился в таком хорошем состоянии, что прогнозируемая стоимость равна 45-55 тысячам фунтов (55-68 тысяч долларов).

Оригинальные ключи так и не нашлись, однако продается автомобиль с новым комплектом.

Красный родстер со светлым кожаным салоном оснащен пятилитровым V8 мощностью свыше 320 лошадиных сил, соединенным с "автоматом". Судя по снимкам автомобиля, он действительно сохранил состояние нового.
аукцион, Мерседес, Mercedes-Benz, автомобили

Вы сейчас просматриваете новость "Девушка потеряла ключи от новенького "Мерседеса" и бросила его на 20 лет". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Авто

Jeep представил самый мощный в мире внедорожник

Сегодня, 01:57

Марка выпустила самый мощный и быстрый серийный внедорожник — инфернальный Jeep Grand Cherokee Trackhawk

Авто

Средний возраст автомобилей в Украине почти 20 лет. Фото: autonews.com.ua

Автомобили в Украине шокировали своим возрастом

Вчера, 04:02

Большинство машин в стране произведены более 19 лет назад

Авто

Nissan создал свирепую полицейскую машину

8 Апреля, 05:11

У нарушителей правил дорожного движения больше нет никаких шансов уйти от правосудия

Авто

Lamborghini Aventador: гибрид автомобиля и огнемета

6 Апреля, 06:40

Выхлопная труба в прямом смысле слова извергает "огонь и серу"

Мир

Китаец создал машину-амфибию для спасения людей от наводнений (видео)

6 Апреля, 05:11

"Катер" способен перевозить до четырех человек и развивать на воде 32 километра в час

Мир

Кто купил чашу - не сообщается. Фото: scmp.com

600-летнюю фарфоровую чашу продали на аукционе за 30 миллионов долларов

5 Апреля, 18:10

Чаша ранее находилась в собственности коллекционера из Японии и никогда не выставлялась на торги

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования