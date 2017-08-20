В Украине стремительно дорожает автомобильный газ: почему и что будет дальше

Сжиженный автомобильный газ (LPG-газ) становится все менее выгодным для автомобилистов из-за своей цены – за последнюю неделю он подорожал в среднем сразу на 3 грн/л или более чем на 25%, достигнув 14 грн/л. А некоторые брендовые операторы даже выставили на стелах ценники 14,99 грн/л! Водители ругались, но все равно заправлялись, так как на газе пока ездить все равно дешевле, чем на бензине, даже несмотря на более высокий расход.

По словам экспертов топливного рынка, причины роста цен – дефицит топлива из-за массового перехода водителей на LPG-газ и остановка на ремонт ряда основных поставщиков газа в Украину. Прогнозы неутешительны: в ближайшие 2-3 недели возможны как перебои с газом, так и дальнейший рост цен на него до 15 грн/л и выше.

Розничные цены на сжиженный газ буду расти из-за большого дефицита поставок, вызванного рядом неблагоприятных факторов, считают в "Консалтинговой группе А-95". С 1 июля по 17 августа оптовые цены на пропан-бутан выросли на 63% и превысили отметку 24000 грн/т – абсолютный рекорд за всю историю наблюдений.

По словам аналитика "А-95" Артема Куюна, стоимость газа на границе за этот период возросла вдвое, что обусловлено острой нехваткой ресурса: "Мы оцениваем дефицит газа в 30 тыс. т, что составляет около 20% месячной потребности рынка в этот период".

Оперативно заместить недостающие объемы газа не удастся. Ключевые производители России, Беларуси и Казахстана сами испытывают нехватку из-за ремонтных работ на заводах, что уже привело к исчезновению свободных объемов на рынке всей Восточной Европы, в частности Польши. Импорт с западного направления также осложнен инфраструктурными ограничениями – необходимостью перестановки вагонов с узкой колеи на широкую.

Участники рынка также отмечают значительные задержки в движении вагонов по территории Украины, особенно в Одесской области.

"Из-за отсутствия тепловозов доставка вагонов под погрузку в Румынию и обратно занимает около 40 дней, работать с таким плечом очень рискованно и дорого", – говорит Куюн. По его словам, низкая оборачиваемость вагонов также не позволяет развернуть эффективные поставки газа с моря, где сегодня цены значительно ниже, чем в Украине.

Дополнительным фактором дестабилизации поставок может стать изменение требований лицензирования перевозок топлив. Контролирующие органы уже анонсировали, что с 1 сентября будут требовать лицензии, но большинство компаний не успеет оформить необходимые документы.

"Консалтинговая группа А-95" прогнозирует, что дефицит газа продлится до середины сентября. Это будет стимулировать высокие цены в опте, а, следовательно, и в рознице. Исходя из уровня оптовой цены 24000 грн за тонну, розничные цены на автогаз достигнут диапазона 14,5-14,7 грн/л.

"Высокие цены и окончание автомобильного сезона снизят спрос на газ, одновременно будут восстановлены поставки по импорту, что стабилизирует рынок и приведет к снижению цен", – заявил Куюн.

С прогнозами Куюна согласен и независимый эксперт Леонид Косянчук. Единственным сдерживающим фактором для дальнейшего роста цен может стать экономический: по подсчетам Косянчука, если стоимость литра LPG-газа газа достигнет 60% от стоимости литра бензина, ездить на бензине становится выгоднее из-за повышенного расхода газа – на 15-20% в зависимости от того, оборудование какого поколения установлено на автомобиле.

Несложный расчет показывает, что при нынешней средней цене на бензин А-95 равной 24,9 грн/л, максимальная цена литра LPG-газа, при которой его еще будут покупать, равна 15 грн/л, т. е. предел практически достигнут. Эксперт прогнозирует, что в сентябре цена на сжиженный газ вернется к половине средней цены за пол-литра А-95, или 12-12,5 грн/л максимум.