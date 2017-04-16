"Додж Демон" стал самым быстрым автомобилем в мире (видео)

Американцы показали долгожданный Dodge Challenger SRT Demon, который стал самым быстрым в мире серийным автомобилем по разгону с места до 97 км/ч. Эту скорость он набирает за рекордные 2,3 секунды. Об этом сообщает "Популярная механика".

"Challenger SRT Demon преодолевает столь значимое для американцев расстояние в четверть мили (402 метра) всего за 9,65 секунды и развивает скорость 225 км/ч, а это еще один рекорд для серийных автомобилей", – указывается в публикации.

При разгоне автомобиль развивает рекордное ускорение в 1,8 g. К тому же, "Демон" стал первым в мире серийным автомобилем, который при старте с места отрывает передние колеса от земли. На двух колесах SRT Demon проезжает 89 сантиметров. Это достижение даже попало в Книгу рекордов Гиннесса.

Dodge Challenger SRT Demon будет выпущен в количестве 3300 экземпляров, 300 из которых предназначены для Канады, а остальные 3000 — для США. Цена не превысит 100 тысяч долларов, при этом на автомобиль будет действовать обычная заводская гарантия на три года или 36 тысяч миль, а также пятилетняя гарантия на силовой агрегат, причём владельца не лишат гарантии даже при участии в дрэг-рейсинге.