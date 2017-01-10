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ФБР арестовало топ-менеджера Volkswagen по делу "дизельгейта" http://www.segodnya.ua/img/article/7868/0_main.1484044858.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7868/0_tn.1484044858.jpg Авто Шмидт возглавлял инженерный и экологический отдел американского подразделения компании

ФБР арестовало топ-менеджера Volkswagen по делу "дизельгейта"

Сегодня, 12:39

Шмидт возглавлял инженерный и экологический отдел американского подразделения компании

Бывшим руководством Volkswagen занимается ФБР. Фото: Pixabay
Бывшим руководством Volkswagen занимается ФБР. Фото: Pixabay

Федеральное бюро расследований (ФБР) задержало топ-менеджера автоконцерна Volkswagen AG Оливера Шмидта по подозрению в причастности к скандалу с занижением показателей выброса вредных газов. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на информированные источники.

Шмидт возглавлял инженерный и экологический отдел американского подразделения Volkswagen в 2014-2015 годах.

По информации издания, его задержали 7 января во Флориде и переводят в Детройт, где ему предъявят обвинения в преступном сговоре с целью обмана властей США.

Ранее власти США арестовали инженера Volkswagen Джеймса Ляна, проработавшего в компании два десятилетия. Он признал свою вину, и теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, скандал вокруг Volkswagen разразился в сентябре 2015 года, после того как американское Агентство по охране окружающей среды выявило, что концерн устанавливал на своих автомобилях с дизельными двигателями компьютерные программы, которые во время проверок занижают показатели выброса вредных веществ.

Компания зарезервировала на судебные расходы почти 21 млрд долларов.
обвинения, Volkswagen, концерн, Шмидт, дизельгейт

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Источник:

Интерфакс-Украина

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