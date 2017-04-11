Ferrari разработала офисное кресло за 10 тысяч долларов

Всего предусмотрено два варианта кресла: модели President и Executive

Дизайн-центр компании Ferrari разработал первое в своей истории офисное кресло. Всего предусмотрено два варианта кресла: модели President и Executive, стоящие от 10 000 и 7500 евро соответственно. Их производством займется итальянский производитель мебели Poltrona Frau, – передает "Мотор".

Корпус кресел предлагается изготовить сделан либо из карбона, либо из материала алютекс (армированное алюминием стекловолокно). Материал и цвет обшивки заказчик может выбрать любой, при этом для кресел будут использоваться те же виды обшивки, что и для отделки суперкаров Ferrari.

Заказать кресла можно будет в ноябре–декабре в магазинах Poltrona Frau. Запускать ли их продажи в Ferrari Store, в компании пока не решили.

В прошлом году офисное кресло разработали в Porsche. Оно имеет регулировки с электроприводом и стоит 6570 долларов.