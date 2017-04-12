Ford показал эволюцию полицейских машин за 67 лет

Сегодня, 02:48

Первым полицейским автомобилем Ford, который компания готовила для правоохранительных органов сразу на заводе, был седан Fordor 1950 года


Компания Ford опубликовала ролик, в котором за одну минуту показала эволюцию полицейских автомобилей с 1950-го по нынешний год. Видео приурочено к выпуску нового патрульного седана Fusion, оснащенного гибридной силовой установкой, – передает "Мотор".

Первым полицейским автомобилем Ford, который компания готовила для правоохранительных органов сразу на заводе, был седан Fordor 1950 года. Мощность моторов патрульных машин постоянно увеличивалась: со 125-сильного агрегата V8 в 1952 году до, например, 400-сильной семилитровой "восьмерки" в модели Galaxie образца 1971 года.

Новый полицейский Ford комплектуется гибридной силовой установкой на базе двухлитровой "четверки". Отдачу в компании не называют, но заявляют, что все агрегаты специально приспособлены для условий погони. Средний расход топлива при этом составляет 6,2 литра на "сотню".

"Форд" является крупнейшим поставщиком автомобилей для полиции в США, занимая 63 процента рынка.
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