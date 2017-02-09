Французский автогигант везет в Украину сразу восемь новинок

Французская автомобильная компания Renault заявила о появлении 8 новых моделей в Украине в течение 2017 года.

В частности, это рестайлинговые бестселлеры Renault Logan и Sandero, седан Megane, новый кроссовер Koleos 2017 и электрические модели Рено – таков список новинок Рено в Украине на 2017 год.

Обновленные Renault Logan, Logan MCV, Sandero Stepway уже сейчас доступны в салонах дилерской сети Renault. От предшественников они отличаются измененной формой передних фас со светодиодными ходовыми огнями, а также иными противотуманками, решеткой радиатора и бамперами. Сзади — новая крышка багажника и фонари. Уже в базе модели 2017 года имеют ESP, систему помощи при старте в гору и импульсные стеклоподъемники.

Обновленные Logan и Sandero предлагаются с тремя двигателями, один из которых – совершенно новый 3-цилиндровый турбо-агрегат объемом 0,9 л и мощностью 90 л.с. Этот двигатель доступен с 5-ступенчатой механической или роботизированной КПП. Заявленный расход бензина — 5 л на 100 км в смешанном режиме.

Отдельного внимания заслуживает новый Renault Megane Sedan, который пришел на смену седану Fluence. Он ниже и длиннее хэтчбека. Плюс к этому, в седане больше места на заднем ряду. Из особенностей — панорамная крыша со сдвижным люком и ключ-карта, с помощью которого можно открывать багажник, проведя ногой под днищем. Megane седан получил мультимедийную систему R-Link2, которая дает возможность персонализации и управления режимами движения автомобиля.

Летом 2017 года в Украине появится новый Renault Koleos, а также рестайлинговый Renault Captur. Koleos 2017 не только существенно изменился внешне, но и увеличился в габаритах (по сравнению с предшественником), а также обзавелся множеством новых опций.

Что касается обновленного Renault Captur 2017, он отличается от нынешней модели "косметическими" изменениями, которые стилистически приблизят компактный кроссовер к новому Clio. При этом выбор двигателей и КПП, скорее всего, останется прежним.

Кроме автомобилей с ДВС, французы привезут в Украину и линейку коммерческих и пассажирских электромобилей.

Коммерческий фургон Renault Kangoo Z.E., который является пионером электромобилей в классе, получил увеличенный пробег до 270 км на одной зарядке (батарея 33 кВт/ч). Полный заряд батарея получает за 6 часов. Электрический Кангу предлагается как двухместный фургон с короткой и длинной базой. Также доступна пассажирская версия.

Легковой Renault Z.O.E. будет поставляться в Украину в двух версиях — со стандартной батареей (пробег 240 км) и с аккумуляторами увеличенной емкостью (до 400 км). Бортовой зарядное устройство позволяет заряжать машину, как от розетки, так и с помощью системы быстрой зарядки.

Что важно, электромобили Renault для украинского рынка получат пакет "плохие дороги" и зимний пакет.