Илон Маск анонсировал создание грузовика, внедорожника-кабриолета и пикапа

Пока неизвестно, будут ли новые автомобили Tesla управляться без водителя

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил о создании грузовика Tesla, который будет представлен в сентябре, сообщил он в своем в Twitter. "Команда проделала отличную работу", — написал Маск. Он заявил, что Tesla вышла на "новый уровень", – передает ZN.

Маск также написал, что компания планирует представить внедорожник-кабриолет, а в течение 18–24 месяцев Tesla представит свой пикап. Пока неизвестно, будут ли новые автомобили Tesla управляться без водителя.

Tesla Semi truck unveil set for September. Team has done an amazing job. Seriously next level. — Elon Musk (@elonmusk) 13 апреля 2017 г.

В октябре 2016 года Маск заявил, что компания начнет тестировать новое программное обеспечение, которое позволит всем автомобилям быть самоуправляемыми.

В начале июля прошлого года Tesla заявила о первом случае смерти водителя Model S при езде на автопилоте. Инцидент произошел во время движения Model S по трассе в режиме автопилота. Автомобиль попал под прицеп трактора с высоким дорожным просветом, который стоял перпендикулярно движению машины. Ни автопилот, ни водитель автомобиля не идентифицировали прицеп, окрашенный в светлый цвет, как угрозу. По данным компании, водитель автомобиля скончался на месте.