Илон Маск анонсировал создание грузовика, внедорожника-кабриолета и пикапа

Сегодня, 06:25

Пока неизвестно, будут ли новые автомобили Tesla управляться без водителя

Грузовой автомобиль Tesla будет представлен в сентябре
Грузовой автомобиль Tesla будет представлен в сентябре

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил о создании грузовика Tesla, который будет представлен в сентябре, сообщил он в своем в Twitter. "Команда проделала отличную работу", — написал Маск. Он заявил, что Tesla вышла на "новый уровень", – передает ZN.

Маск также написал, что компания планирует представить внедорожник-кабриолет, а в течение 18–24 месяцев Tesla представит свой пикап. Пока неизвестно, будут ли новые автомобили Tesla управляться без водителя.

В октябре 2016 года Маск заявил, что компания начнет тестировать новое программное обеспечение, которое позволит всем автомобилям быть самоуправляемыми.

В начале июля прошлого года Tesla заявила о первом случае смерти водителя Model S при езде на автопилоте. Инцидент произошел во время движения Model S по трассе в режиме автопилота. Автомобиль попал под прицеп трактора с высоким дорожным просветом, который стоял перпендикулярно движению машины. Ни автопилот, ни водитель автомобиля не идентифицировали прицеп, окрашенный в светлый цвет, как угрозу. По данным компании, водитель автомобиля скончался на месте.
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