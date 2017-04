Илон Маск анонсировал создание грузовика, внедорожника-кабриолета и пикапа

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил о создании грузовика Tesla, который будет представлен в сентябре, сообщил он в своем в Twitter. "Команда проделала отличную работу", — написал Маск. Он заявил, что Tesla вышла на "новый уровень", – передает ZN.

Маск также написал, что компания планирует представить внедорожник-кабриолет, а в течение 18–24 месяцев Tesla представит свой пикап. Пока неизвестно, будут ли новые автомобили Tesla управляться без водителя.

Tesla Semi truck unveil set for September. Team has done an amazing job. Seriously next level.