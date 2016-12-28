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Кабмин определил спецпошлины на авто из Европы http://www.segodnya.ua/img/article/7839/18_main.1482927085.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7839/18_tn.1482927085.jpg Авто Специальный режим может вводиться при угрозе отечественному автопрому

Кабмин определил спецпошлины на авто из Европы

Сегодня, 14:10

Специальный режим может вводиться при угрозе отечественному автопрому

Кабмин хочет вводить спецпошлины на авто из ЕС для поддержки отечественного производителя
Кабмин хочет вводить спецпошлины на авто из ЕС для поддержки отечественного производителя

Правительство Украины определило порядок применения специальных мер в отношении пошлин на импорт авто из ЕС.

Так, спецпошлины будут применяться в случаях, когда ввоз европейских автомобилей угрожает развитию автопрома Украины.

Специальные меры могут быть применены, если совокупный объем импорта в Украину легковых автомобилей из ЕС в течение года достигает 45 тыс. единиц, а его удельный вес в потреблении на внутреннем рынке составляет более 20%.

Таким образом Кабмин поддержал предложение Министерства экономического развития и торговли об увеличении до 10% ввозной пошлины на легковые автомобили из Европейского Союза.

Ранее в Минэкономики уверяли, что такой механизм "никоим образом не может привести к блокированию импорта легковых автомобилей из ЕС"По данным министерства, объем импорта в Украину легковых автомобилей из стран ЕС составил в 2015 году 38,9 тыс. штук, а за 9 месяцев 2016 – 30,6 тыс. штук.

При этом в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС Украина должна в 10 летний период с момента подписания соглашения постепенно снизить ввозные пошлины на легковые автомобили из ЕС с 10% до 0%.
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Источник:

УНИАН

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