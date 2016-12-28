Кабмин определил спецпошлины на авто из Европы

Правительство Украины определило порядок применения специальных мер в отношении пошлин на импорт авто из ЕС.

Так, спецпошлины будут применяться в случаях, когда ввоз европейских автомобилей угрожает развитию автопрома Украины.

Специальные меры могут быть применены, если совокупный объем импорта в Украину легковых автомобилей из ЕС в течение года достигает 45 тыс. единиц, а его удельный вес в потреблении на внутреннем рынке составляет более 20%.

Таким образом Кабмин поддержал предложение Министерства экономического развития и торговли об увеличении до 10% ввозной пошлины на легковые автомобили из Европейского Союза.

Ранее в Минэкономики уверяли, что такой механизм "никоим образом не может привести к блокированию импорта легковых автомобилей из ЕС". По данным министерства, объем импорта в Украину легковых автомобилей из стран ЕС составил в 2015 году 38,9 тыс. штук, а за 9 месяцев 2016 – 30,6 тыс. штук.

При этом в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС Украина должна в 10 летний период с момента подписания соглашения постепенно снизить ввозные пошлины на легковые автомобили из ЕС с 10% до 0%.