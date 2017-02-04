Как получить дополнительный сервис и сэкономить, оформляя страховку авто

Добровольное автострахование в Украине набирает обороты. По предварительным данным, за прошлый год объем собранных премий по КАСКО увеличился на 20%. Главной причиной стал, конечно, рост продаж новых авто. Часть машин была куплена в кредит или в рассрочку от салонов, а заключать договор КАСКО в этом случае обязательно. Да и те, кто приобрел новую иномарку за "живые" деньги, как правило, на страховке не экономят: официальный сервис и ремонт авто сегодня стоит дорого, а загонять обновку на "антикризисные" СТО как-то не хочется. Кроме того, в процесс привлечения клиентов активно включились сами страховщики. Автовладельцев уже не устраивают стандартные предложения КАСКО: люди хотят больше сервиса и выгоды, самостоятельно выбирают риски и франшизу, ищут скидки за безаварийность и даже меняют стиль вождения.

ОТБОР: ОТСЕКАЕМ "НЕНУЖНЫЕ" ОПЦИИ

Полис КАСКО предусматривает страхование от разнообразных рисков, и это не только угон или повреждение авто в случае ДТП. В зависимости от программы страхования "обезопасить" авто можно даже от падения сосулек и разбивания стекол хулиганами, поломки авто по вине коммунальщиков или на случай внезапных расходов (например, техпомощь в дороге или вызов аварийного комиссара). По теории вероятности, эти опции могут когда-нибудь "выстрелить", но платить за "авось" люди уже не хотят.

"Клиенты стремятся управлять стоимостью приобретаемого продукта за счет набора опций, — говорит директор департамента партнерских и банковских продаж СК "АХА Страхование" Алена Липунова. — Если можно, отказываются от "лишних", по их мнению, рисков. Либо выбирают высокую франшизу по событиям, которые, на их взгляд, маловероятны".

"Страхователь тщательно выбирает параметры полиса под свои предпочтения, — согласна начальник отдела разработки страховых продуктов и прикладной методологии АСК "ИНГО Украина" Лариса Симонова. — К примеру, те, кто редко попадает в ДТП по своей вине, предпочитают вариант страхования с высокой франшизой по событиям, произошедшим по вине клиента, и без франшизы, если событие не связано с действиями страхователя. Размер франшиз по таким рискам, как "повреждение", "полная гибель" и "угон", значительно влияет на цену полиса. Поэтому в полисах в разных сочетаниях есть фиксированные франшизы по отдельным рискам, ограничения по возрасту авто, сокращенный перечень застрахованных рисков. Например, "АвтоПрагматик" с единым тарифом 1,85% защищает только от рисков тотального ущерба — полного уничтожения или угона автомобиля".

"Облегченную" страховку в тех или иных вариациях предлагают сегодня едва ли не все компании. Некоторые страховщики начали работать по принципу "конструктора" — клиент выбирает лишь самые значимые для себя риски и платит только за них. "Полис без риска "другие случайные события" будет дешевле на 9%, без риска "незаконное завладение" — на 11%. Исключаем оба эти риска и получаем экономию в 20%, — считает спикер СК "PZU в Украине" Александр Мельничук. — Можно сделать для себя полис, направленный на защиту от конкретного риска. Например, сейчас в стране резко участились угоны авто. Но застраховаться только от угона нельзя: минимальный пакет рисков "угон + ДТП". При этом по ДТП можно установить максимальную франшизу в 5%, прибавить опцию "до первого страхового случая" (когда действие полиса завершается после первой выплаты. — Ред.) и получить общую скидку на полис КАСКО почти 52%".

Страховой полис. Многие предлагают в "облегченном" варианте.

ЗАЩИТНОЕ КАСКО: ПЛАТИМ ЗА СПОКОЙСТВИЕ

Экономия на отдельных рисках оправдана, только если автовладелец осознанно идет на этот шаг. "Даже размер франшизы мы рекомендуем выбирать клиенту самостоятельно — это должна быть та сумма, которую он сможет потратить на восстановление авто без существенного ухудшения своего финансового положения", — отмечает Симонова. Также у страховых компаний есть довольно соблазнительное предложение — застраховать машину с учетом износа: КАСКО выйдет дешевле на 30—60% (в зависимости от возраста авто). "А что вы скажете, когда страховщик компенсирует только 50% счета вашего СТО, применив коэффициент износа? Однозначно клиент будет недоволен. Потому мы даже не предлагаем такую опцию. А чтобы возместить покрытие без износа финансово, применяем повышающие коэффициенты. От 3 лет идет небольшое повышение, с 6 лет оно ощутимо и доходит до максимума к 14 годам", — говорит замгендиректора СК "Талисман Страхование" Ася Трубицкая.

В целом страховщики хоть и продают сокращенные версии КАСКО, но агитируют все же за "полный" продукт. Во-первых, денег за такую страховку они получают больше. Но и претензий от клиентов в случае наступления страхового события будет меньше. К тому же полное КАСКО сегодня — совсем не то, что было раньше. Оно может включать целый ряд допсервисов, начиная от бесплатного подвоза топлива и заканчивая медстраховкой для водителя и всех пассажиров. "Большинство клиентов сейчас снова отдают предпочтение КАСКО с полным набором застрахованных рисков, — уверяет Мельничук. — А если хотят сэкономить, используют франшизу на случай частичного повреждения. Разница в цене между страховкой с нулевой франшизой и франшизой 0,5% может достигать 20—30%".

Каждый страховщик в "полный пакет" включает свой набор фишек. "Сегодня страховые компании еще больше расширяют спектр бесплатных услуг ассистанса. Например, у нас эвакуатором можно воспользоваться не только при ДТП, но и в случае поломки машины. На время ремонта авто мы в рамках определенного лимита готовы предоставить подменное авто или оплатить услуги такси. Среди популярных услуг ассистанса можно назвать запуск двигателя при разряженном аккумуляторе, доставку топлива или замену колеса. Страховой менеджер может оказать услугу навигации в дороге, забронировать отель, подыскать ближайшую заправку или поликлинику", — перечисляет Мельничук.

БОНУСЫ И СКИДКИ

Можно ли сохранить оптимальный набор опций по КАСКО, но при этом все же сэкономить? Можно. Первое условие — покупать страховку напрямую в компании. Сегодня все больше страховщиков продают полисы через сайт и при помощи колл-центра. "Такие каналы продаж дают возможность минимизировать расходы и предлагать оптимальную цену", — поясняет Трубицкая. "Работа без агентов позволяет компании полноценно сформировать резервы и делать выплаты по КАСКО за 11 дней", — утверждает глава правления СК "Саламандра-Украина" Тарас Фидзина. Можно попробовать и быстрее: СК "ВУСО" обещает клиентам выплату в течение недели, а по договорам "КАСКО Антистресс" — "турбовыплату" за 4 дня.

Второе условие, которое поможет сэкономить, — ваша аккуратность. Многие компании предлагают водителям скидку в 10—30% за пролонгацию договора КАСКО при условии, что за предыдущий срок страхования не было ни одного обращения. "Это скидка за безаварийность, — поясняет Симонова. — Если опытный и аккуратный водитель редко попадает в ДТП, мы стимулируем его придерживаться такой манеры вождения. Например, в продукте "Авто 3+1" клиент оплачивает полис не сразу на год вперед, а продлевает страховое покрытие ежеквартальным платежом. При этом если он 9 месяцев ездит без аварий и не заявляет ни одного убытка, то страховой тариф для него на 4-й квартал составит всего 0,1. По сути он получает 3 месяца полного КАСКО в подарок". "PZU в Украине" дает скидку 10% за каждый безубыточный год страхования. Скидки суммируются и могут составить 50% (для этого придется ездить без аварий 5 лет). "На 5% дешевле обойдется страховка, если авто пользуются только муж и жена, — рассказывает Мельничук. — На 7% меньше стоит страховка для машины, которая за год проезжает не более 15 тыс. км. Также можно экономить при помощи альтернативных автостраховок, в которых есть ограничение по страховой сумме — от 7 до 25 тыс. грн. Конечно, полноценную страховку этим вы не замените. Такой вариант страхования подходит для машин возрастом от 10 до 20 лет, которые на данный момент по КАСКО мало кто страхует".

ТЕЛЕМАТИКА — СТРАХОВКА БУДУЩЕГО

Еще один способ сэкономить при покупке КАСКО связан с современными технологиями. В мире все больше страховых компаний используют в своей работе с клиентами-автомобилистами телематические устройства, и телематику уже сейчас называют "страховкой будущего".

"Суть заключается в следующем: по согласию страхователя на авто устанавливается устройство, которое синхронизируется с мобильным телефоном водителя и позволяет ему отслеживать собственный стиль вождения, — поясняет Липунова. — Устройство отмечает резкие ускорения, торможения, внезапные маневры, превышение скорости. Все это фиксируется в базе данных, а мобильное приложение анализирует показатели. Для каждого есть свой норматив: например, аккуратный водитель на 100 км пути должен резко затормозить не больше двух раз".

Показатели выводятся на экран телефона в трех цветах: зеленый, желтый и красный. Если норматив выполнен, вы в зеленой зоне. Если немного превышен, в желтой. Если до идеала далеко, цвет будет красным. Таким образом, человек сам понимает свои промахи в аккуратном вождении и может целенаправленно работать над ошибками. Это стимулируется финансово: по словам Липуновой, сам полис "КАСКО Смарт" с установкой телематического устройства стоит дешевле обычного на 5%. Далее платеж по договору разбивается на 4 части с оплатой раз в три месяца. Человек ездит три квартала, а система все это время анализирует его манеру езды и присваивает определенное количество баллов. На устройство можно не обращать внимания вовсе, но будет гораздо выгоднее периодически сверяться с ним и корректировать недостатки.

"Если за три квартала водитель показал безопасную езду и заработал свыше 75 баллов, последние 25% от общей суммы он не платит, — говорит Липунова. — Если набрал от 50 до 75 баллов, последний взнос платится, но не в полном объеме. Таким образом, общая скидка аккуратному автовладельцу за первый год пользования "умным" КАСКО составит до 30%. К концу второго года она может составить 40%, а максимальная скидка за безаварийную езду может достигать 50% от стандартного платежа на третий год страхования. Таким образом, мы не просто предоставляем нашим клиентам возможность влиять на стоимость КАСКО, но способствуем улучшению их стиля вождения, помогая сделать его более безопасным".

"Умное" КАСКО. Позволяет сэкономить до 50%.