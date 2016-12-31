Как поют Bugatti и Lamborghini (видео)

Канал автомобильных роликов NM2255 Car HD Videos выложил шикарное 20-минутное видео, на котором собраны звуки самых крутых суперкаров в мире. И это не только "банальные" Ferrari и Porsche — создатели серьезно поработали и за 2016 год записали уникальные Bugatti Chiron, Gumpert Apollo, Pagani Zonda, а также целый ряд несерийных моделей, например, Aston Martin Vanquish Zagato Concept, – пишет "Популярная Механика".

Несколько лет назад в продаже был диск (а может, есть и сейчас, мы не проверяли), на котором были записаны двигатели автомобилей "Формулы-1" разных лет в форме "музыкальных" саунд-треков. Возможно, что-то в этом и есть.