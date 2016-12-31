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Как поют Bugatti и Lamborghini (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7848/79_main.1483142843.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7848/79_tn.1483142843.jpg Авто Предлагаем вам послушать эту ненаписанную симфонию Бугатти и Пагани

Как поют Bugatti и Lamborghini (видео)

Сегодня, 06:27

Предлагаем вам послушать эту ненаписанную симфонию Бугатти и Пагани


Канал автомобильных роликов NM2255 Car HD Videos выложил шикарное 20-минутное видео, на котором собраны звуки самых крутых суперкаров в мире. И это не только "банальные" Ferrari и Porsche — создатели серьезно поработали и за 2016 год записали уникальные Bugatti Chiron, Gumpert Apollo, Pagani Zonda, а также целый ряд несерийных моделей, например, Aston Martin Vanquish Zagato Concept, – пишет "Популярная Механика".

Несколько лет назад в продаже был диск (а может, есть и сейчас, мы не проверяли), на котором были записаны двигатели автомобилей "Формулы-1" разных лет в форме "музыкальных" саунд-треков. Возможно, что-то в этом и есть. 
Ferrari, Aston Martin, Porsche, Lamborghini, Bugatti, Bugatti Chiron

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