Как выглядит двухэтажный дом на колесах от Volkswagen: душевая, две спальни и кухня
На втором этаже, оснащенным отдельной системой подогрева, есть двухметровая кровать и панорамная крыша
Двухэтажный дом на колесах от Volkswagen
Двухэтажный дом на колесах от Volkswagen
Двухэтажный дом на колесах от Volkswagen
Двухэтажный дом на колесах от Volkswagen
Двухэтажный дом на колесах от Volkswagen
Двухэтажный дом на колесах от Volkswagen
Двухэтажный дом на колесах от Volkswagen
Двухэтажный дом на колесах от Volkswagen
Двухэтажный дом на колесах от Volkswagen
Двухэтажный дом на колесах от Volkswagen
Двухэтажный дом на колесах от Volkswagen
Двухэтажный дом на колесах от Volkswagen
Двухэтажный дом на колесах от Volkswagen
Компания Volkswagen распространила подробности о двухэтажном доме на колесах, построенном на базе фургона Crafter. Автомобиль представили в начале августа, однако тогда не было изображений интерьера и подробностей о его устройстве. Премьера машины, которая пока является прототипом, состоится в субботу, 26 августа, на выставке кемперов в Дюссельдорфе, – передает "Мотор".
Габаритная длина новинки, названной California XXL, составляет 5986 миллиметров, ширина – 2030 миллиметров, высота – 2900 миллиметров, а размер колесной базы равен 3640 миллиметрам. В салоне можно стоять в полный рост: высота кабины достигает 2,2 метра. За задними дверьми есть большой багажный отсек, размеры которого составляют 1600х1850х720 миллиметров.
В доме на колесах есть кухня с раковиной, метровым складываемым столом, газовой плитой с двумя конфорками и двумя 50-литровыми холодильниками (включая одну четырехлитровую морозилку), душевая с туалетом и водонагревателем (она имеет собственный пол и в неиспользуемом состоянии "складывается" вполовину, освобождая свободное место в салоне), спальные места на первом этаже и большая кровать на втором. Бак для воды – 140 литров, для газа – 37 литров, для отходов – 90 литров.
Кровать на первом этаже складывается, может подогреваться и охлаждаться при помощи системы вентиляции. Ее длина составляет два метра, ширина – 1,7 метра, а сверху установлена панорамная крыша. Кроме того, сзади есть проектор. В салоне установлено девять розеток на 220-вольт, шесть USB-портов и атмосферная подсветка с сенсорным управлением. Системами автомобиля можно управлять с помощью приложения для смартфона или iPad.
На втором этаже, оснащенным отдельной системой подогрева, есть двухметровая кровать и панорамная крыша.
Дом на колесах комплектуется полным приводом, 177-сильным дизелем, пневматической подвеской с регулируемым дорожным просветом.
Появится ли подобный автомобиль в серии, пока не уточняется.
Ранее сообщалось, что Volkswagen превратил фургон Crafter в двухэтажный дом на колесах.
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