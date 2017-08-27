Как выглядит двухэтажный дом на колесах от Volkswagen: душевая, две спальни и кухня

Компания Volkswagen распространила подробности о двухэтажном доме на колесах, построенном на базе фургона Crafter. Автомобиль представили в начале августа, однако тогда не было изображений интерьера и подробностей о его устройстве. Премьера машины, которая пока является прототипом, состоится в субботу, 26 августа, на выставке кемперов в Дюссельдорфе, – передает "Мотор".

Габаритная длина новинки, названной California XXL, составляет 5986 миллиметров, ширина – 2030 миллиметров, высота – 2900 миллиметров, а размер колесной базы равен 3640 миллиметрам. В салоне можно стоять в полный рост: высота кабины достигает 2,2 метра. За задними дверьми есть большой багажный отсек, размеры которого составляют 1600х1850х720 миллиметров.

В доме на колесах есть кухня с раковиной, метровым складываемым столом, газовой плитой с двумя конфорками и двумя 50-литровыми холодильниками (включая одну четырехлитровую морозилку), душевая с туалетом и водонагревателем (она имеет собственный пол и в неиспользуемом состоянии "складывается" вполовину, освобождая свободное место в салоне), спальные места на первом этаже и большая кровать на втором. Бак для воды – 140 литров, для газа – 37 литров, для отходов – 90 литров.

Кровать на первом этаже складывается, может подогреваться и охлаждаться при помощи системы вентиляции. Ее длина составляет два метра, ширина – 1,7 метра, а сверху установлена панорамная крыша. Кроме того, сзади есть проектор. В салоне установлено девять розеток на 220-вольт, шесть USB-портов и атмосферная подсветка с сенсорным управлением. Системами автомобиля можно управлять с помощью приложения для смартфона или iPad.

На втором этаже, оснащенным отдельной системой подогрева, есть двухметровая кровать и панорамная крыша.

Дом на колесах комплектуется полным приводом, 177-сильным дизелем, пневматической подвеской с регулируемым дорожным просветом.

Появится ли подобный автомобиль в серии, пока не уточняется.

Ранее сообщалось, что Volkswagen превратил фургон Crafter в двухэтажный дом на колесах.