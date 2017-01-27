Как выгодно продать авто: плюсы и минусы "трейд-ина", свободного выкупа авто и комиссионных площадок

Рано или поздно каждому автомобилисту приходит в голову мысль: а не пора ли продать своего коня? Цель продажи при этом может быть разной. Кто-то планирует пересесть на автомобиль классом выше, кому-то пора менять малолитражку на семейный универсал, кто-то хочет купить электрокар и начать экономить на топливе. А кому-то любая машина обходится слишком дорого — и он хочет просто начать экономить. Бывает, что срочно нужны деньги или авто по каким-то причинам не на ходу...

Ситуаций множество, и для каждой можно подобрать наиболее выгодное решение. Причем для этого не придется делать тысячу фото, разбрасывать их по разным сайтам и тратить свое время на встречи с любопытствующими обывателями. Достаточно обратиться в автосалон, который занимается подержанными авто, или пригнать машину на комиссионную площадку.

Сарафанное радио, газеты или сайты условно-бесплатных объявлений плюс регулярные выезды на авторынок — вот стандартный набор инструментов, при помощи которых человек может продать свою машину. Зачастую все это отнимает у продавца много времени — ведь нужно самостоятельно готовить авто к продаже, встречаться и общаться с десятками людей, ездить с каждым потенциальным клиентом на СТО, и от каждого потом ждать пресловутого "мы вам позвоним". Преимущество самостоятельной продажи состоит в том, что вы с большой долей вероятности получите за машину столько, сколько хотите, за вычетом возможного торга. Однако это не всегда оправдывает потраченные время и силы.

Сегодня рынок авто с пробегом предлагает владельцам машин несколько вариантов так называемой цивилизованной продажи, которые позволяют расстаться с "железным конем" быстро и без головной боли для владельца. Это автовыкуп, "трейд-ин" (программы обмена старого авто на новое) и прием подержанного автомобиля на комиссию. При этом за свою машину вполне реально получить хорошие деньги: в борьбе за клиента автосалоны и комиссионные площадки сводят уценку к минимуму.

АВТО ПО ОБМЕНУ: МОЖЕТ ПОТЕРЯТЬ В СТОИМОСТИ ОКОЛО 5—10%

Чаще всего человек продает старое авто, чтобы в скором времени подыскать ему замену. Сделать это сегодня можно, что называется, не отходя от кассы. Все больше салонов предлагаю т клиентам такую услугу, как трейд-ин (от англ. trade-in — предмет, сдаваемый в счет оплаты нового).

"Это замена старого автомобиля на новый с доплатой в случае необходимости, — поясняют в пресс-службе корпорации УкрАвто. — При этом новое авто вполне может быть не новым в физическом смысле: клиент имеет возможность выбрать взамен своей машины также подержанное авто, просто классом выше или ниже. Если был выбран более доступный по цене автомобиль, разница выплачивается клиенту. Если же у него не хватает денег на доплату, в самом автосалоне на недостающую сумму можно оформить рассрочку или кредит от банков-партнеров".

"Преимущество продажи автомобилей с пробегом по программам "трейд-ин" у официальных компаний — в том, что автомобиль выкупается по рыночной стоимости на момент обращения клиента, — уверяет маркетинг-менеджер группы компаний "АИС" Александр Кислюк. — Конечно, минус стоимость материалов и работ по восстановлению неисправностей или повреждений, если таковые имеются. Как правило, автосалон располагает станцией технического обслуживания, где проводится диагностика и оценка машины". Во многих компаниях для клиентов, которые приобретают новый автомобиль по программе "трейд-ин", такая диагностика бесплатна. Также существуют разнообразные бонусы: например, стоимость выкупа б/у авто увеличивается до 5%.

"А на процедурные моменты по продаже старого и оформлению нового авто у человека может уйти буквально несколько часов времени", — уверяет Александр Кислюк.

Зачем автосалонам раздавать покупателям столько "конфет" по программе "трейд-ин"? Ответ достаточно прост: за счет бонусов при выкупе старого автомобиля салон стимулирует продажи новых машин. При этом, явно или не очень, — но все равно происходит небольшая уценка.

"Крупные компании за счет диагностик и ряда других манипуляций "сбрасывают" порядка 5% от рыночной стоимости авто, мелкие вполне могут заработать на вас до 10%", — предупреждает специалист по работе с прессой Ассоциации дилеров авто с пробегом Олег Диващук. Эксперт приводит в пример целый ряд факторов, которые могут повлиять на конечную стоимость выкупа автомобиля: это не только наличие механических повреждений или косметических дефектов, но даже количество владельцев, степень изношенности салона или запахи, которые в нем присутствуют.

НЕСКОЛЬКО "ЕСЛИ". Стоит ли овчинка выделки? При соблюдении нескольких условий — конечно, стоит. Например, в случае если вы хотите не просто продать, а именно сменить авто. Если вы нашли в салоне то, что вам нравится. Если ваша машина на ходу, не требует капитального ремонта, не числится в розыске и не находится в залоге у банка. "Наши специалисты проверяют все документы по каждому автомобилю, — отмечает Кислюк. — Чтобы он не состоял в залоговом имуществе, а третьи лица не имели прав отчуждения. Чтобы не значился в базе данных угнанных авто или же тех, которые совершили ДТП и могут быть изъяты в качестве возмещения ущербов либо выплаты компенсаций. Также сверяются номера кузова и агрегатов, показатели всех приборов (в том числе одометра), проверяется история сервисного обслуживания автомобиля. Это нормальная практика — ведь машину мы выкупаем у клиента для дальнейшей продажи".

Досье. По каждому автомобилю проверяют все документы.

СВОБОДНЫЙ ВЫКУП: ВСЕГО ЗА ЧАС

Тем, кто хочет быстро продать авто и получить за него "живые" деньги, двери в автосалонах тоже открыты. Если компания использует в своей работе "трейд-ин", она же, как правило, предлагает клиентам такую услугу, как автовыкуп.

"В последнее время услуга "свободного" выкупа автомобиля, без обязательства покупать в салоне замену, становится все более популярной, — констатирует Кислюк. — Автовыкуп по числу обращений уже несколько опережает "трейд-ин". И это закономерно, ведь сегодня соотношение количества продаж новых автомобилей и автомобилей с пробегом составляет 1 к 7. По программе "свободного" выкупа процесс оценки и непосредственно покупки машины занимает до одного часа времени, а деньги перечисляются клиенту или выплачиваются наличными сразу после подписания договора купли-продажи и переоформления документов права собственности".

В крупных компаниях говорят, что цена свободного выкупа тоже будет максимально приближена к рыночной.

"Сейчас конкуренция на рынке подержанных автомобилей высокая. Поэтому продавцу имеет смысл обратиться в несколько компаний в поисках лучшего предложения, — советуют в УкрАвто. — В то же время большинство клиентов, оценивая свой автомобиль, ориентируется на объявления о продаже аналогичных авто на различных интернет-ресурсах. Но, как показывает практика, реальные сделки происходят по ценам, которые значительно ниже изначальных желаний клиентов". "Уценка в процессе свободного выкупа составляет в среднем 10—15%, в зависимости от состояния машины, ее ликвидности и популярности модели на рынке, а также от алчности того, кто ее выкупает, — говорит Диващук. — К автомобилю могут в прямом смысле слова придираться, поскольку вы не оставляете салону деньги в зачет другого авто, а забираете их".

Впрочем, даже такая уценка все равно выгоднее, чем, например, услуги автоломбардов (если, конечно, вы не планируете забирать авто назад). Они сегодня выдают клиентам на руки максимум 60—70% стоимости машины, а проверяют предмет залога не менее тщательно, чем автосалоны. Искать альтернативные варианты имеет смысл, если ваше авто серьезно пострадало в ДТП, требует ремонта или же есть какие-то проблемы с документами. Тогда стоит обращаться в компании, которые занимаются непосредственной скупкой автомобилей. "Мы покупаем любые авто, — рассказал менеджер одной из таких фирм Иван Милюта (фамилия изменена). — Рассматриваем не только залоговые, но и те, которые находятся под арестом. Берем автомобили старые, после ДТП и в аварийном состоянии. Если нужно — можем даже обсудить продажу машины без документов". Цена такой сделки, естественно, далека от рыночной, но это — единственный вариант продать битое авто не по цене металлолома, а чуть дороже.

Но эксперты советуют не обращаться в такие компании без особой необходимости: "С момента принятия в прошлом году закона о стимулировании развития рынка бывших в употреблении товаров, компаний по выкупу подержанных автомобилей на рынке стало значительно больше, — говорит Кислюк. — Вместе с тем, увеличилось и количество мошенников и неблагонадежных фирм, с которыми могут быть проблемы в дальнейшем. А именно: они могут не выплатить обещанной суммы за автомобиль, могут обязать платить различные "комиссии" за подготовку или оформление документов, за диагностику и оценку авто, или же вовсе не выплатить деньги за автомобиль. В таком случае клиент может попросту остаться ни с чем".

Уценка в процессе свободного выкупа может составить целых 10—15%.

"АВТОКОМИССИОНКА": ВСЕ ВНИМАНИЕ — НА КОМИССИОНЕРА

Если вы хотите продать свое авто, но при этом не торопитесь пересесть на новый транспорт, да и деньги вам нужны не срочно, то смело отвозите машину на комиссионную площадку.

"Комиссионная торговля позволяет получить самое выгодное ценовое предложение, — считает руководитель проекта ZOOM auto Артем Кнороз. — Есть такая аксиома: если вы хотите купить или продать авто в сжатые сроки, то всегда можете потерять в деньгах. Но если вы располагаете временем, то всегда сможете найти подходящего покупателя по выгодной вам цене".

"В отличие от программ автовыкупа и "трейд-ин", при передаче авто на комиссию клиент сам назначает цену. Как правило, она всегда несколько завышена, но мы начинаем продажи по цене продавца, — утверждает исполнительный директор компании "Форсаж 7" Екатерина Крыжановская. — В дальнейшем, когда поступают предложения от потенциальных покупателей, мы озвучиваем владельцу машины все варианты конкретно по его машине. А он принимает решение, будет он уступать или нет".

Конечно, любая цена при этом должна быть разумной: если за машину, которая стоит в среднем по рынку $10 тыс., клиент хочет $13—14 тыс. — комиссионная площадка, скорее всего, откажет в сотрудничестве. Но нередки ситуации, когда авто удается продать без торга, и владелец получает ровно столько, сколько хотел.

"Главное преимущество комиссионной площадки перед самостоятельной продажей заключается в постоянном потоке реальных клиентов, — поясняет Крыжановская. — Это не единичный покупатель, который волей судьбы нашел ваше авто на сайте бесплатных объявлений: на площадку люди приходят с конкретной целью выбрать авто. А это значит, что товар находится именно там, где его ищут. Правда, этот аспект работы диктует клиентам свои условия. Например, мы не примем на комиссию машину, которая не на ходу — в первую очередь потому что она будет не интересна нашим покупателям".

Все остальное, даже незначительные повреждения авто, — вполне допустимые недостатки. Они могут только послужить поводом для торга с потенциальными покупателями. Получается, что вы продаете авто почти сами, но при этом до вас "доходят" лишь реально заинтересованные в покупке люди. Удовольствие, конечно, не бесплатное: в среднем комиссионные площадки берут 2—3% от суммы сделки.

"У нас фиксированная цена — 3 тыс. грн, которые мы получаем по факту продажи машины", — говорит Крыжановская. "Есть комиссионеры, которые включают в стоимость услуг оплату нахождения авто на площадке, — отмечает Кнороз. — Это нельзя назвать правильным: если у вас бизнес по продаже машин, вы не должны зарабатывать на парковке". Больше никаких допрасходов клиент, как правило, не несет, даже техосмотр машины проводит за свой счет потенциальный покупатель. "Мы не делаем комплексную проверку техсостояния авто. Но, по желанию клиента, можем отогнать его на указанный автосервис и присутствовать при осмотре", — поясняет Крыжановская.

При кажущейся простоте процедуры (приехал, оставил авто, жди клиента) владельцу машины следует быть очень внимательным при выборе комиссионера и подписании документов.

"Как правило, заключается два договора — комиссии и ответственного хранения авто. Плюс составляется акт приема-передачи, и в интересах владельца проследить, чтобы состояние авто было описано максимально полно. Это в дальнейшем может стать инструментом защиты, если с машиной что-то случится", — советует Кнороз.

Что же касается юридической "чистоты" машины, тут требование — это продажа только владельцем.

"Если человек не владеет авто по техпаспорту, при нем должна быть доверенность с правом продажи, — говорит Крыжановская. — Все остальные "проблемные точки" во время заключения сделки купли-продажи выявит либо нотариус, либо МВД".

На площадке. За услугу берут 2—3% от суммы сделки. Фото: И. Зарембо/ТАСС

НАБИВАЕМ ЦЕНУ

При продаже своего авто официальной компании, которая работает организованно и в правовом поле, имеет смысл придать машине "товарный вид", придерживаясь определенных правил. Об особенностях такой предпродажной подготовки "Сегодня" рассказал директор СТО "Автокомп Сервис ЛТД" Руслан Кулагин: