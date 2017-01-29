Какова судьба нерастаможенных машин в Украине (видео)

Законопроект уже подготовлен, но до рассмотрения в парламенте дело все никак не доходит.

Вот только так могут покататься на своем автомобиле большинство украинцев. Он все еще предмет роскоши, а не средство передвижения. Хотя купить за границей подержанную иномарку – сейчас стоит всего несколько тысяч долларов. А вот официально ввезти – в два, а то и три раза дороже. Вот и родилась идея – установить вместо растаможки ежегодный сбор.

Законопроект уже подготовлен, но до рассмотрения в парламенте дело все никак не доходит. На этой неделе на въездах в Киев пылали шины и стояли километровые пробки. Так владельцы автомобилей с иностранной регистрацией требовали разрешить им ездить на своих машинах – бессрочно и легально. Пойдут ли им навстречу?

Утро вторника в столице тянулось долго и по всем направлениям.

Решения своего вопроса как раз и требовали, перекрывшие въезды в Киев, водители автомобилей с европейской регистрацией. Просили легализации, не своих по документам, но купленных за кровные деньги авто.

Но легализация – это смена европейских номерных знаков на украинские. То есть – растаможка. А вот сегодняшние таможенные правила-то и не устраивают. Ведь стоимость таких легковушек сразу подпрыгнет в разы.

Ездить – ездят, но полулегально. Закон запрещает украинцу даже садиться за руль, временно ввезенного, европейского авто.

Решить проблемы, автолюбители и народные депутаты, предлагают новым законом. Согласно которому срок законного нахождения в Украине автомобиля с иностранной регистрацией предлагают продлить с нынешниз 5-ти дней до года, а выплату суммы растаможки растянуть как минимум лет на 30.

Эксперт Олег Назаренко такие масштабные рассчеты опровергает.

Нового закона пока нет. Но и без него продажи европейских автомобилей ощутимо бьют по украинским продавцам легковушек. Они по чуть-чуть приходят в чувства после падения рынка на 52% в 2015-м. 00:01:39 Ну, а больше всех страдает отечественный автопром: в начале прошлого года Запорожский завод даже остановил конвейер. 00:01:57 Что выберет покупатель сегодня – мы попробуем разобраться вместе с Анатолием, который как раз присматривает себе средство передвижения. – С чего начнем? – Давайте сначала в салон.

Кстати, крупные украинские автотрейдеры и собственники автозаводов, последние десятилетия делали все, чтобы украинцы покупали их продукцию. Законопроекты, якобы направленные на защиту национального производителя, появлялись регулярно. Но автомобиль как был роскошью для большинства украинцев, так и остается.

Возможно, поэтому Запорожский автозавод и несколько автосалонов с украинской автомобильной продукцией от съемок отказались. И чтобы рассмотреть национальный продукт нам пришлось воспользоваться любительской съемкой.

По словам консультанта за это время некоторые детали украинского автомобиля были усовершенствованы. Но не все.

То есть новый исключительно украинский автомобиль стоит ровно шесть с половиной тысяч долларов. На вторичном авторынке Украины запросы поскромнее. Чтобы сравнить цены на подержанные авто в Европе с украинскими мы напросились в гости к фирме, которая зарабатывает, помогая согражданам покупать и пригонять.

Заманчива для украинцев в первую очередь цена.

Но особую прелесть ситуации придают Литовские законы.

Когда выбор сделан, на автомобиль готовят документы и обязуются через три- четыре дня доставить его вам на белорусско- украинскую границу. Там финальный осмотр легковушки и бесплатный заезд на территорию Украины. Регистрация –то остается литовская.

За такие услуги берут девятьсот евро сверх цены. Да, юридически все чисто. Но, по словам экспертов, слишком многое в этой схеме, зависит не от вас. и в этом опасность.

Фирма избавит от этих хлопот но за отдельные деньги. И даже с дополнительными расходами европейский автомобиль – дешевле. Вот цена указанного Анатолием авто в Литве, а вот сколько просят за такую же в Украине.

В принципе как покупатели, так и продавцы подержаных машин обходятся и без законодательных изменений. Другое дело – государство.

Вопрос – как? Несколько предложений по окончательной легализации этого рынка правительству уже передали.

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