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ФОТОФАКТ. Lamborghini выпустил редкую модель трактора http://www.segodnya.ua/img/article/7864/87_main.1483952856.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7864/87_tn.1483952856.jpg Авто Кузов машины окрашен в классический красный цвет, а шасси и ступицы выделены голубым

ФОТОФАКТ. Lamborghini выпустил редкую модель трактора

Сегодня, 11:06

Кузов машины окрашен в классический красный цвет, а шасси и ступицы выделены голубым

Lamborghini выпустил редкую модель трактора. Фото: luxurylaunches.com
Lamborghini выпустил редкую модель трактора. Фото: luxurylaunches.com

Итальянская компания Lamborghini, которая славится своими суперкарами, представила трактор DL 25, который выпускался в 1955 году, передает Корреспондент со ссылкой на Luxurylaunches.

Редкую модель трактора от Lamborghini, которая поступает в продажу, оценили в 32 тысячи долларов. Трактор оснащен дизельным двигателем мощностью до 26 лошадиных сил.

Кузов трактора выкрашен в классический красный цвет, шасси и ступицы выделены голубым.

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Фото: luxurylaunches.com

Компания Automobili Lamborghini основана в 1963 году, ее штаб-квартира находится в итальянской Санта-Агата-Болоньезе. Сегодня компанией владеет Audi AG.

Летом прошлого года Lamborghini представил новую версию суперкара Centenario Roadster – мощнейшего автомобиля компании.
модель, трактор, производство, автомобили, Lamborghini

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