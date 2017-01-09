ФОТОФАКТ. Lamborghini выпустил редкую модель трактора

Кузов машины окрашен в классический красный цвет, а шасси и ступицы выделены голубым

Итальянская компания Lamborghini, которая славится своими суперкарами, представила трактор DL 25, который выпускался в 1955 году, передает Корреспондент со ссылкой на Luxurylaunches.

Редкую модель трактора от Lamborghini, которая поступает в продажу, оценили в 32 тысячи долларов. Трактор оснащен дизельным двигателем мощностью до 26 лошадиных сил.

Кузов трактора выкрашен в классический красный цвет, шасси и ступицы выделены голубым.

Фото: luxurylaunches.com

Компания Automobili Lamborghini основана в 1963 году, ее штаб-квартира находится в итальянской Санта-Агата-Болоньезе. Сегодня компанией владеет Audi AG.

Летом прошлого года Lamborghini представил новую версию суперкара Centenario Roadster – мощнейшего автомобиля компании.