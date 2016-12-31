Лайфхак: как быстро разморозить стекло в авто
Для этого понадобится спирт, вода и немного жидкости для мытья посуды
В Украину пришла зима, а вместе с ней и морозы. Более 10% всех аварий в зимний период происходят потому, что водители перед поездкой не убрали лед со стекол, передает Automotoclub.
Обморожение значительно ограничивает видимость. К счастью, автолюбители придумали множество способов быстрого и легкого решения проблемы.
Следуя одному из них, вам понадобится: 2 части спирта, 1 часть воды, и по желанию немного жидкости для мытья посуды.
Необходимо смешать все компоненты, залить жидкость в бутылку с распылителем и обработать замерзшую стеклянную поверхность. Лед исчезнет мгновенно.
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