Лайфхак: как быстро разморозить стекло в авто

Для этого понадобится спирт, вода и немного жидкости для мытья посуды

В Украину пришла зима, а вместе с ней и морозы. Более 10% всех аварий в зимний период происходят потому, что водители перед поездкой не убрали лед со стекол, передает Automotoclub.

Обморожение значительно ограничивает видимость. К счастью, автолюбители придумали множество способов быстрого и легкого решения проблемы.

Следуя одному из них, вам понадобится: 2 части спирта, 1 часть воды, и по желанию немного жидкости для мытья посуды.

Необходимо смешать все компоненты, залить жидкость в бутылку с распылителем и обработать замерзшую стеклянную поверхность. Лед исчезнет мгновенно.