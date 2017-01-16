Mercedes-Benz "Кубик" провалил испытание украинскими дорогами (видео)

Водитель не справился с управлением и вылетел на встречную полосу

Снежная каша на украинских дорогах уже стала причиной огромного количества ДТП. Даже езда по столичным улицам то еще испытание. И не только для легковых автомобилей. Так, всемирно известный своей повышенной проходимостью Mercedes-Benz G-класс провалил испытание украинскими дорогами.

В Голосеевском районе Киева "Гелендваген", наехав на снежную кашу, потерял сцепление с дорогой. Автомобиль выбросило на встречную полосу, где он чудом не столкнулся с Toyota Land Cruiser Prado.