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Mercedes-Benz "Кубик" провалил испытание украинскими дорогами (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7884/22_main.1484503557.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7884/22_tn.1484503557.jpg Авто Водитель не справился с управлением и вылетел на встречную полосу

Mercedes-Benz "Кубик" провалил испытание украинскими дорогами (видео)

Сегодня, 04:45

Водитель не справился с управлением и вылетел на встречную полосу


Снежная каша на украинских дорогах уже стала причиной огромного количества ДТП. Даже езда по столичным улицам то еще испытание. И не только для легковых автомобилей. Так, всемирно известный своей повышенной проходимостью Mercedes-Benz G-класс провалил испытание украинскими дорогами.

В Голосеевском районе Киева "Гелендваген", наехав на снежную кашу, потерял сцепление с дорогой. Автомобиль выбросило на встречную полосу, где он чудом не столкнулся с Toyota Land Cruiser Prado.
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Источник:

АвтоЦентр.ua

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