Мировой автогигант может открыть свой завод в Украине

Сегодня, 04:09

Гройсман провел переговоры с главой правления Skoda Auto

Skoda задумалась об открытии своего завода в Украине. Фото: из открытых источников
Skoda задумалась об открытии своего завода в Украине. Фото: из открытых источников

Чешский автогигант Skoda Auto рассматривает Украину как одну из площадок для создания новых мощностей. Планы запуска нового завода председатель правления Skoda Auto Бернхард Майер обсудил с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

"Мы готовы стать надежной опорой для реализации такого проекта. Я понимаю, что у компании есть глобальный выбор, где размещать производство, но если вы выберете Украину, то это будет правильный выбор. Я готов "под ключ" сопровождать все необходимые меры, чтобы вы почувствовали все условия для запуска производства", – заявил глава украинского правительства.

Гройсман заверил, что вполне реально полное содействие в вопросе обустройства территории производства, внедрение определенных преференций в сфере местных налогов, в выборе формы организации производства и даже обучении специалистов.

Со своей стороны глава правления Skoda Auto подчеркнул, что очень уважает заинтересованность высшего руководства государства в реализации производственного проекта.

"Я очень благодарен за поддержку. Думаю, что в ближайшие три месяца мы обсудим все детали и альтернативы с целью разработки положительного бизнес-кейса и принятия правильного решения", – подчеркнул Бернхард Майер.

Напомним, что с 9 марта в Закарпатской области Украины на заводе "Еврокар" начали собирать собирать новый кроссовер Skoda Kodiaq, который признали лучшим автомобилем года
кабмин, Украина, skoda, автомобили, гройсман, автозавод, мощности

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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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