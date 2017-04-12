Мировой автогигант может открыть свой завод в Украине

Чешский автогигант Skoda Auto рассматривает Украину как одну из площадок для создания новых мощностей. Планы запуска нового завода председатель правления Skoda Auto Бернхард Майер обсудил с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

"Мы готовы стать надежной опорой для реализации такого проекта. Я понимаю, что у компании есть глобальный выбор, где размещать производство, но если вы выберете Украину, то это будет правильный выбор. Я готов "под ключ" сопровождать все необходимые меры, чтобы вы почувствовали все условия для запуска производства", – заявил глава украинского правительства.

Гройсман заверил, что вполне реально полное содействие в вопросе обустройства территории производства, внедрение определенных преференций в сфере местных налогов, в выборе формы организации производства и даже обучении специалистов.

Со своей стороны глава правления Skoda Auto подчеркнул, что очень уважает заинтересованность высшего руководства государства в реализации производственного проекта.

"Я очень благодарен за поддержку. Думаю, что в ближайшие три месяца мы обсудим все детали и альтернативы с целью разработки положительного бизнес-кейса и принятия правильного решения", – подчеркнул Бернхард Майер.

Напомним, что с 9 марта в Закарпатской области Украины на заводе "Еврокар" начали собирать собирать новый кроссовер Skoda Kodiaq, который признали лучшим автомобилем года.