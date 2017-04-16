ФОТОФАКТ. Музей предложил посетителям расцарапать элитный Lamborghini

Музей современного искусства в датском Орхусе предложил своим посетителям расцарапать суперкар Lamborghini Gallardo, пишет сайт Wonderful Engineering. Автомобиль, оценивающийся примерно в 170 тысяч долларов, был выставлен норвежским художником Долком Лундгреном в рамках проекта "Ни один человек не является островом", – передает "Мотор".

Предложив расцарапать Lamborghini, художник хотел показать, что все, что люди делают, каждое их действие, оставляет свою печать в обществе и оказывает на него влияние. Машину разрешили царапать в течение трех недель, потом Долк Лундгрен объявил автомобиль законченным произведением искусства и доступ к суперкару закрыли.

Сначала люди оставляли на суперкаре только небольшие царапины. Первой надписью стало слово "Skoda" на крышке багажного отсека. Потом на кузове начали появляться рисунки, имена, клички домашних животных. Надписи оставляли даже на колесных дисках.

Автомобиль будет выставляться в музее до сентября. Потом художник заберет его себе.