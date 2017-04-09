На дороги Украины вышли 102 новых автобуса, часть из них – российские

В марте в Украине было зарегистрировано 102 новых автобуса, сообщает ассоциация "Укравтопром". По сравнению с февралем количество регистраций автобусов уменьшилось почти на 40%, зато относительно мартовского результата прошлого года произошел 64-процентный рост.

Тройка лидеров рынка выглядит следующим образом:

На первом месте автобусы отечественного бренда "Атаман" – 32 шт. Годом ранее только 1 автобус черкасского завода был отмечен в регистрациях.

Второе место за автобусами из Павлова. В марте сразу 20 новых ПАЗов получили украинскую прописку, тогда как в прошлом году эта российская марка закончила месяц в Украине с нулевым результатом.

Замыкает тройку самых популярных автобусных брендов месяца украинский "Эталон" с показателем 11 реализованных автобусов, что почти в 3 раза больше, чем в марте 2016 года.

Всего по итогам первого квартала украинский парк автобусов пополнился 429 единицами нового подвижного состава, что на 61% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.