На дороги Украины вышли 102 новых автобуса, часть из них – российские

Вчера, 04:04

В тройку лидеров вошли бренды "Атаман", ПАЗ и "Эталон"

В марте на дороги Украины вышли 102 новых автобуса. Фото: из открытых источников
В марте на дороги Украины вышли 102 новых автобуса. Фото: из открытых источников

В марте в Украине было зарегистрировано 102 новых автобуса, сообщает ассоциация "Укравтопром". По сравнению с февралем количество регистраций автобусов уменьшилось почти на 40%, зато относительно мартовского результата прошлого года произошел 64-процентный рост.

Тройка лидеров рынка выглядит следующим образом:

На первом месте автобусы отечественного бренда "Атаман" – 32 шт. Годом ранее только 1 автобус черкасского завода был отмечен в регистрациях.

Второе место за автобусами из Павлова. В марте сразу 20 новых ПАЗов получили украинскую прописку, тогда как в прошлом году эта российская марка закончила месяц в Украине с нулевым результатом.

Замыкает тройку самых популярных автобусных брендов месяца украинский "Эталон" с показателем 11 реализованных автобусов, что почти в 3 раза больше, чем в марте 2016 года.

Всего по итогам первого квартала украинский парк автобусов пополнился 429 единицами нового подвижного состава, что на 61% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
Украина, паз, март, атаман, автомобили, авторынок, автобусы, Эталон

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